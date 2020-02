Saba zum sechsten Mal in Folge Strategic Leader im Fosway 9-Grid für Lernsysteme

Die renommierte Auszeichnung honoriert die Innovationskraft der Saba-Lösungen

Düsseldorf, 12. Februar 2020 – Saba Software, ein führender Anbieter von personalisierten Talent-Experience-Lösungen, ist zum sechsten Mal in Folge als Strategic Leader im Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme eingestuft worden. Die renommierte Auszeichnung würdigt Saba“s kontinuierliches Wachstum im Markt, seine Innovationen, den Learning-Experience-Ansatz sowie den kontinuierlich sehr starken Fokus auf Kunden und seine Marktpräsenz in Europa.

„Saba ist ein bedeutender Akteur auf dem europäischen Markt und hat seinen Einsatz für den Erfolg seiner Kunden vielfach unter Beweis gestellt.“ kommentiert David Wilson, CEO der Fosway Group. „Als Strategischer Leiter bietet Saba unter Berücksichtigung unserer neuen Klassifizierung eine Lernmanagement-Suite, die fähig ist, komplexe Lernvorgänge zu verwalten. Sie unterstützt ebenso neue, disruptive Lernkanäle und -Ansätze.“

Neue innovative Lösungen festigen die Position von Saba

Seit der Veröffentlichung des letzten Fosway 9-Grid für Lernsysteme hat Saba weitere innovative Lösungen wie zum Beispiel seine Learning-Experience-Plattform Saba me:time eingeführt. Saba nutzt neueste Erkenntnisse aus den Neuro- und Verhaltenswissenschaften, um mit me:time eine hochgradig personalisierte Learning Experience zu bieten. Das Tool berücksichtigt die individuellen Interessen, Vorlieben und Karriereziele der Mitarbeiter. Dadurch lernen diese gerne, erwerben für ihren Arbeitsalltag nützliche Kompetenzen und sind dem Unternehmen gegenüber loyaler. Saba me:time basiert auf den umfassenden und stetig wachsenden Inhalten von Saba. Das ermöglicht es Personalverantwortlichen, den Lernenden qualitativ hochwertigen und für sie relevanten Content bereitzustellen, wann und wo sie ihn benötigen.

Maßgeschneiderte Lernerlebnisse für Unternehmen und ihre Mitarbeiter

Darüber hinaus präsentiert Saba das Saba Studio. Dabei handelt es sich um die hauseigene und mehrfach ausgezeichnete Agentur für die Gestaltung digitaler Inhalte. Die Agentur unterstützt Unternehmen dabei, mithilfe der Saba-Cloud-Plattform auf die Mitarbeiter und den Arbeitgeber abgestimmte Lernerlebnisse zu schaffen. So gelingt es, eine überzeugende Learning Experience zu gestalten, das Mindset von Arbeitnehmern und Personalverantwortlichen zu verändern sowie Probleme zu lösen. Die Expertise von Saba im Bereich digitales Lernen sichert dem Unternehmen auch die Platzierung als Strategic Challenger im Fosway 9-GridTM für Digital Learning.

„Wir sind sehr stolz, aufgrund der Stärke und Innovationskraft unserer Lösungen immer wieder von Fosway als Strategic Leader eingestuft zu werden. Unser Ziel ist es, dass Personalverantwortliche Lernen ganz einfach in die Arbeitserfahrung ihrer Mitarbeiter integrieren können – von der Einstellung an über die gesamte Karriere hinweg“, erläutert Christian Förg, General Manager EMEA bei Saba.

Über den Fosway 9-Grid

Die Fosway Group ist der führende HR-Branchenanalyst Europas. Der Fosway 9-GridTM bietet Unternehmen in EMEA eine umfassende Bewertung der wichtigsten Anbeter von Lern- und Recruiting-Lösungen. Die bereits zum sechsten Mal durchgeführte Analyse basiert auf den umfangreichen Untersuchungen des unabhängigen Fosway Corporate Research Network. Dem Netzwerk gehören über 250 Unternehmen an, wie BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell und Vodafone.

Mehr Informationen zu Fosway finden Sie unter: https://www.fosway.com/

Über Saba

Saba ist der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen ein ausgezeichneter Arbeitgeber sein kann. Egal, um welches Unternehmen es sich handelt, was es verkauft oder wer seine Kunden sind – der Erfolg beginnt bei den Mitarbeitern. Um in einer diversen, mobilen und sozialen Welt erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern eine vernetzte und persönliche Employee Experience bieten. Erfolgreiche Unternehmen setzen dabei auf Saba. Saba vereint persönliche Erfahrungen mit intelligenten Technologien, um jedem Mitarbeiter eine perfekt auf ihn zugeschnittene Employee Experience zu bieten. Mit leistungsstarken Tools, die übersichtliche Analysen und Einblicke vermitteln, beeinflussen Führungskräfte den Geschäftserfolg maßgeblich. Mit Saba gewinnen Unternehmen die für sie richtigen Talente, ermöglichen ein auf Mitarbeiter maßgeschneidertes Wachstum und schaffen eine Unternehmenskultur, die Talente individuell fördert. Unsere Botschaft an Mitarbeiter und Teams lautet: Nutzen Sie Ihre Stärken. Leben Sie Ihre Vision. Nehmen Sie es persönlich. Work like you. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.saba.com/de

