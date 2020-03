SaaS “Quintesse” bedient mit der neuen kontextbezogenen Intelligence Plattform die Nachfrage nach Pro-Privacy-Targeting-Lösungen

“Quintesse” verbessert Brand Safety sowie Brand Suitability und ermöglicht die kontextbezogene Zielgruppenansprache für Marken, Agenturen und Verlage in Echtzeit

Hamburg/München, 18. März 2020. Mit dem Background aus 13 Patenten und 20 Jahren kontextbezogener Technologie- und Targeting-Entwicklung stellt die Marke “Quintesse” jetzt eine fortschrittliche, semantische Intelligence Plattform vor, um der steigenden Marktnachfrage nach Pro-Privacy-Targeting-Lösungen gerecht zu werden. Als von Vibrant Media unabhängiger, separat geführter Brand bietet “Quintesse” Marken und Agenturen vollständige Transparenz über die kontextbezogene Eignung und Sicherheit ihrer Kampagnen sowie maßgeschneiderte Semantic-Targeting-Tools zur Optimierung und Skalierung, ohne den Einsatz von 3rd Party-Daten an. Für Publisher trägt “Quintesse” dazu bei, Monetarisierungsmöglichkeiten zu steigern, indem es hochwertiges, 3rd Party cookiefreies Mediainventar zur relevanten Kampagnendistribution aufzeigt.

Quintesse als Vorreiter im MarTech-Umfeld

Mit der Implementierung der DSGVO, des California Consumer Privacy Acts (CCPA) und der nach wie vor in Planung befindlichen EU e-Privacy Verordnung 2020 sowie der Abschaffung von 3rd Party-Cookies per Default bei Browsern wie Firefox und Safari und deren schrittweisen Abschaffung bei Chrome, betritt “Quintesse” den bis 2025 mit 412 Mrd. US-Dollar prognostizierten MarTech-Markt. Und das zu einer Zeit, in der Unternehmen neue Datenschutzrichtlinien einführen, um eine gesetzes- und browserkonforme Useransprache zu realisieren.

“Eine neue Ära der Datenschutzgesetzgebung zwingt die Werbebranche dazu, andere Optionen zu Cookies von Drittanbietern als primäre Methode der Zielgruppenansprache zu verfolgen”, sagt Christoph von Reibnitz, Managing Director D.A.CH. Markets. “Die Entscheidung von Google, Cookies von Drittanbietern in Chrome bis 2022 auslaufen zu lassen, wird die Entwicklung hin zum cookiefreien Browsing beschleunigen. Der Markt verschiebt sich hin zu kontextbezogenen Targeting-Angeboten wie denjenigen von “Quintesse”, mit denen wir unabhängig von der Verfügbarkeit von 3rd Party-Daten kontextbezogene Informationen für ein präzises Targeting in Echtzeit bieten”, so von Reibnitz weiter.

Quintesse als zuverlässiges Analysetool

Kürzlich analysierte “Quintesse” für einen Kunden aus dem Pharmasektor, dass 24% der Impressions des Unternehmens in unsicheren Artikelumfeldern distribuiert wurden und 64% des Mediainventars, das zur Auslieferung der Kampagne verwendet wurde, für die Marke und deren Kampagne irrelevant waren. Darüber hinaus deckte “Quintesse” für ein Finanztechnologieunternehmen auf, dass 99,8% des für die Durchführung der Kampagne verwendeten Inventars in nicht relevanten Inhaltsbereichen platziert wurde.

“Marken werden durch Werbeplatzierungen in nicht passenden und daher potenziell schädlichen Umfeldern in ihrer Konsumentenwahrnehmung beeinträchtigt”, fügt von Reibnitz hinzu. Durch “Quintesse” sehen wir eine großartige Gelegenheit, über die aktuell auf dem Markt befindlichen, nicht granularen Brand-Safety-Instrumente hinauszugehen und Wege aufzuzeigen, um Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus nutzergenerierten Inhalten und irrelevanten Impressions durch ‘False Positives’ für die Marke ergeben.”

Mit künstlicher Intelligenz zum optimalen, messbaren Return-on-Invest

“Quintesse” setzt Natural Language Processing (NLP) und Curated Machine Learning (CML) für die umfassende Kontextualisierung von Webseiten ein, schützt Marken vor ungeeigneten Inhalten und schaltet wertvolles Mediainventar frei, um einen messbaren Paid-Media-ROI zu erzielen.

Kunden der Plattform profitieren von:

– Erhöhter Reichweite und Skalierung

Erschließung von passendem Mediainventar durch cookiefreie, kontextbezogene Intelligenz und Reduktion von “False Positives”,die häufig durch weit verbreitete “Keyword-Matching”-Technologien entstehen.

– Maximaler Sicherheit durch vollständige kontextuelle Abdeckung Nutzung von Computerlinguistik, um den gesamten redaktionellen Seiteninhalt und nicht nur Schlüsselwörter in URLs zu verstehen und so eine echte Überprüfung der Sicherheit und Website-Eignung für die Marke bieten.

– Dynamischer Ziel- und Schutzfunktion für Inhalte

Erkennung von Inhaltsänderungen in Echtzeit, um neue Artikel zu finden und Marken vor Beschädigungen zu schützen, die in Kommentarabschnitten und häufig aktualisierten Inhalten verborgen sind.

Quintesse ist ein unabhängig von VIBRANT geführter Content Verification & Contextual Targeting in Realtime SaaS, der vollautomatisiert globale sowie nationale Display- und Videokampagnen auf Brand Safety/Suitability, Brand Visibility sowie Anti Ad-Fraud misst. Darüber hinaus schlägt Quintesse durch AI-Einsatz über seinen Contextual Targeting Algorithmus auf Marke und Kampagnen passende Artikel-URLs zur relevanten Kampagnendistribution vor. Durch seine einzigartige Paragraph-Satz-Wort-Analyse in Echtzeit blockt Quintesse nicht ganze Websites und deren Inhalte sondern nur einzelne Artikel, die nicht den KPI-Kriterien an Brand Safety/Suitability sowie Visibility entsprechen und sorgt zudem durch seinen Contextual Targeting Algorithmus für höchstrelevante Aussteuerung von Kampagnen in relevanten, redaktionellen Artikeln. Wertvolles Mediainventar wird weiterhin verfügbar gehalten und sorgt so für messbare Effizienzsteigerung des eCPM. Das globale Unternehmen hat Niederlassungen in New York, Boston, San Francisco, Los Angeles, Chicago, London, Hamburg, Düsseldorf und München und bietet aktuell Dienstleistungen in englischer und deutscher Sprache sowie in geplanten weiteren 25 Sprachen an. Mehr Informationen zu Quintesse: www.quintesse.io

