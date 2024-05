S-Management Services bietet cit intelliForm als Cloud Service

Nutzung der führenden Low-Code-Plattform wird damit für IT-Dienstleister und Kommunen noch einfacher. Betrieb nach den Standards der Sparkassen-Finanzgruppe sorgt für Sicherheit und Datenschutz.

Stuttgart, 14.05.2024 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services (S-MS), Expertin für Formularmanagement, bietet ab sofort den Betrieb der E-Government-Plattform cit intelliForm als sicheren Cloud Service für Kommunen und IT-Dienstleister im kommunalen Umfeld.

Rund 40 Mio. Bürgerinnen und Bürger können profitieren

Die E-Government-Plattform cit intelliForm des Herstellers cit GmbH aus Dettingen unter Teck, an dem die S-Management Services eine strategische Beteiligung hält, ist bundesweit breit in der öffentlichen Verwaltung etabliert. Rund 40 Millionen Bürgerinnen und Bürger können digitale Services ihrer Verwaltung nutzen, die über cit intelliForm bereitgestellt werden. Die Plattform erlaubt die schnelle Umsetzung von Online-Anträgen im Low-Code-Prinzip und bringt dazu eine Vielzahl an fertigen Bausteinen beispielsweise zur Authentifizierung mittels Bürgerkonten oder eID, zum E-Payment oder zur Integration mit Fachverfahren mittels X-Standards mit. Zudem bietet die Plattform ein vollständiges Antragsmanagement für alle diejenigen Anträge, für die es kein Fachverfahren gibt.

IT-Dienstleister und Kommunen im Fokus

Das neue Angebot richtet sich insbesondere an IT-Dienstleister für den öffentlichen Sektor, die cit intelliForm als Low-Code-Plattform für eigene Angebote nutzen und gleichzeitig den Betrieb der Plattform an externe Spezialistinnen und Spezialisten auslagern wollen. So können Aufwand und Investitionen in Personal und Know-how gering gehalten und dennoch schnell leistungsfähige Lösungen für die öffentliche Verwaltung entwickelt und bereitgestellt werden. Weiterhin ist der OZG-Katalog mit mehr als 500 fertigen Online-Anträgen der S-MS für viele IT-Dienstleister eine sehr gute Ergänzung des eigenen Portfolios. Durch die Nähe der S-MS zum Hersteller cit erhalten die Partner zudem einen hervorragenden Service.

„Unsere Kernkompetenz sehen wir in der Optimierung von Prozessen in der Verwaltung und der Beratung. Gerne nutzen wir deshalb cit intelliForm als Cloud Service der S-MS, weil wir uns so fokussieren können und weniger internen Aufwand haben. Zudem ist der Support hervorragend und die Rechenzentren der Sparkassen Finanzgruppe mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz über jeden Zweifel erhaben“, sagt Thomas Schweizer, COO bei akdb.digitalfabriX.

Eine zweite bedeutende Zielgruppe sind Kommunen, die eigene oder zugekaufte Services auf Basis von cit intelliForm nutzen wollen. So verwendet etwa das Standesamt Schwäbisch Hall die Online-Bestellmöglichkeiten für Personenstandsurkunden der S-MS, muss sich aber nicht um den technischen Betrieb der Plattform kümmern.

Sichere Cloud Services machen die Verwaltung agiler

Das Cloud-Service-Angebot für cit intelliForm gliedert sich ein in die Gesamtstrategie der S-MS für den Public Sector: die Verwaltungen mit modernen, cloud-basierten Lösungen ohne hohe Einstiegshürden im Sinne von Know-how, Personal oder Investment entlasten und damit Freiräume schaffen.

„cit intelliForm ist aus der Digitalisierung der Verwaltung nicht mehr wegzudenken. Die Low-Code-Plattform bietet viele fertige Bausteine, um schnell Lösungen bauen zu können und ist konform mit den X-Standards. Mittlerweile nutzen auch immer mehr Verfahrensanbieter sie zur Umsetzung ihrer Online-Lösungen. Mit cit intelliForm als Service Cloud ist der Einstieg für kommunale IT-Dienstleister und Kommunen noch einfacher“, erläutert Peter Höcherl, Leiter Public Sector und Ressort Forms Technologies bei der S-Management Services GmbH.

Weitere Informationen zum Full-Service für Online-Formulare: https://www.s-management-services.de/leistungen/public/publicforms.html

Die S-Management Services ist ein Softwarehaus der Sparkassen-Finanzgruppe und etablierter Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor. Mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Digitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt sie Verwaltungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit innovativen Lösungen für modernes E-Government.

Der Fokus liegt dabei insbesondere auf allen bürgerorientierten Prozessen von der Online-Terminvergabe über das Besucherstrom-Management im Bürgerservice bis hin zu bedienfreundlichen, digitalen Antragsverfahren. Die S-Management Services bietet einen umfassenden Katalog an mehr als 500 einfach als Service buchbaren Formularanwendungen zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen. Ergänzt um die individuelle Auftragsentwicklung von Online-Anträgen deckt sie damit den typischen Bedarf an Online-Formularen der Verwaltungen vollständig ab.

Die S-Management Services arbeitet im Formularmanagement eng mit der cit GmbH zusammen und hält eine strategische Beteiligung an dem Hersteller der in der öffentlichen Verwaltung weit verbreiteten Low-Code-Plattform cit intelliForm für modernes E-Government. Für den Erfolg seiner Kunden kooperiert das Unternehmen zudem mit zahlreichen wichtigen Impulsgebern im Public Sector wie AKDB, Boorberg, FrontDesk, Kohlhammer und msg. Zu den Kunden der S-Management Services in öffentlichen Verwaltungen gehören unter anderem Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg, aber auch kleinere Kommunen wie die Stadt Schwäbisch Hall. Weitere Infos unter www.s-management-services.de

