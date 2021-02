RZ-Hausverwaltung Regensburg – Für Sie vor Ort!

RZ-Hausverwaltung Ralf Zierer betreut Immobilien in der Region Regenbsurg und sorgt durch regelmäßige Objektkontrollen für Sicherheit

“Für Sie vor Ort!” Das ist das Motto der RZ-Hausverwaltung Ralf Zierer. Er betreut Immobilien in und um Regensburg und legt großen Wert darauf, regelmäßig die von ihm betreuten Objekte zu besuchen, zu kontrollieren und den Kontakt zu den Bewohnern, Handwerkern und Dienstleistern aufrecht zu halten. Der Immobilienverwalter hat einen hohen Qualitätsanspruch. “Deshalb schaue ich regelmäßig die Objekte an, kontrolliere die Sauberkeit im und ums Haus, kontrolliere ob bauliche Mängel bestehen und ob im Objekt alles in Ordnung ist” berichtet Ralf Zierer. Immer wieder könne er so durch schnelles Eingreifen kleine Probleme lösen, bevor daraus große Probleme geworden sind.

In der Vergangenheit wurde er oft von Wohnungs-Eigentümern und Miethausbesitzern darauf angesprochen, dass deren bisherige Hausverwaltungen telefonisch schlecht erreichbar seien und die Abrechnungen oftmals viel zu spät kommen würden. Das sorgte bei den Kunden für eine große Unzufriedenheit.

Und so begann Ralf Zierer, in seinem Unternehmen alle Abläufe darauf auszurichten, dass genau diese zwei Punkte bei ihm nicht passieren können. So sorgt er mit seiner modernen EDV und einer effizienten Vorgehensweise dafür, dass die von ihm betreuten Objekte stets tagesaktuell gebucht sind. Das sei die Grundlage für die Erstellung schneller Abrechnungen im Frühjahr, sagt der Immobilienverwalter aus der Region Regensburg. Im Frühjahr legt er seine ganze Kraft darauf, die Objekte zügig und übersichtlich abzurechnen. Durch seine guten Vorbereitungen kann er dann nach der Abrechnung zeitnah die Belegprüfung durchführen. Auf diese legt er großen Wert, denn er möchte sein transparentes Zahlenwerk auch den Verwaltungsbeiräten zur intensiven Prüfung vorlegen.

Seine telefonische Erreichbarkeit ist sehr gut. Für seine Kunden sei er werktäglich zwölf Stunden telefonisch erreichbar. Und zwar von 8 bis 20 Uhr von Montag bis Freitag, wie Herr Zierer stolz berichtet. So könne er sich auch zu ungewöhnlichen Zeiten um die Anliegen seiner Kunden kümmern-nämlich auch dann, wenn diese zuhause sind und ihr Tageswerk erledigt haben

Die von ihm organisierten Eigentümerversammlungen sind ebenfalls gut vorbereitet, gefasste Beschlüsse setzt er schnell in die Tat um. “Da lege ich großen Wert drauf” sagt der Regensburger Hausverwalter.

Zum Thema Innovation berichtet er, dass er für die von ihm betreuten Objekte auf Wunsch eine online-Einsichtnahme in alle Unterlagen des Hauses für die Eigentümer eingerichtet hat. So können diese jederzeit auf die Unterlagen wie Teilungserklärung, Pläne, Versammlungs-protokolle oder Abrechnungen zugreifen. “Das macht es den Eigentümern leichter” berichtet der Unternehmensinhaber.

Langjährige Erfahrung hat Ralf Zierer auch als Energiesparberater und verbindet so die Bewirtschaftung der Immobilie mit seinem Spezialwissen. “Da lässt sich viel Geld sparen” berichtet er stolz. Und zwar zum einen auf der Energieverbrauchsseite und zum anderen auf der Preisseite, denn auch regelmäßige Gaspreisvergleiche sind für ihn wichtig. Daneben sorgt sparsamer Umgang mit Energie und mit Abfällen für die Umwelt und mindert die Belastungen. “Ein Aspekt, der immer wichtiger wird” betont der Niederbayer.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienverwaltung, zahlreichen Aus- und Weiterbildungen und seinem Praxiswissen aus dem Energiebereich betreut er vorwiegend kleinere Wohnungs-Eigentümergemeinschaften und Miethäuser in der Region Regensburg.

Für Wohnungseigentümergemeinschaften übernimmt der Verwaltungsprofi die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Für die Besitzer von Miethäusern oder Mietwohnungen kümmert er sich mit großem Engagement um die Betreuung dieser Liegenschaften. “So nehme ich den Eigentümern alle Arbeit rund um das vermietete Eigentum ab” berichtet Ralf Zierer. So prüft er Rechnungen, erstellt Betriebskostenabrechnungen für die Mieter, kümmert sich um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen, begleitet und organisiert bauliche Optimierungen und prüft mögliche Mieterhöhungen für den Hausbesitzer. Daneben ist er erster Ansprechpartner für die Mieter und hat stets den Überblick über den aktuellen Stand der Hausfinanzen.

Er legt großen Wert auf regelmäßige Weiterbildungen und besucht von daher zahlreichen Seminaren und Informationsveranstaltungen. So sorgt er dafür, dass sein Wissen für die Kunden stets auf dem aktuellen Stand ist. Er freut sich auf Anfragen weiterer potenzieller Kunden, denn er möchte in Regensburg noch einige weitere Objekte in die Verwaltung übernehmen. “Bei uns sind Ihre Immobilien in guten Händen” sagt der Unternehmenschef.

RZ-Hausverwaltung Ralf Zierer betreut Wohnungs-Eigentümergemeinschaften und Mietobjekte Region Regensburg und Straubing.

