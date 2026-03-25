Rydoo Reimbursements: Ausgaben schneller genehmigen und erstatten

Schnelleres Erstatten von Mitarbeiterausgaben, durchgängig in nur einem Tool

Wenn beim Erstatten von Mitarbeiterausgaben jeder Schritt in einem eigenen Tool stattfindet, schwinden Übersicht und Effizienz: An der einen Stelle werden Belege via App eingereicht, geprüft und genehmigt, die Auszahlung erfolgt über separate Banking-Tools, aber nicht ohne manuelle Dokumentation in Excel-Listen. Rydoo Reimbursements beendet ein solches Hin und Her. Die Funktion konsolidiert das Erstatten von Mitarbeiterausgaben vom Einreichen bis zur Auszahlung an einer Stelle. Ergebnis ist ein klar strukturierter, durchgängiger Prozess, mit dem Rydoo die operative Belastung von Finanzabteilungen erneut massiv reduziert.

Ein nahtloser Prozess für schlanke Unternehmen

Das Reimbursements-Feature wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die möglichst wenige Tools einsetzen und administrieren wollen und ihre Auszahlungen beschleunigen möchten. Der Ablauf erfolgt vollautomatisiert und transparent in wenigen Schritten:

1. Rechnungen einreichen: Mitarbeiter laden ihre Belege hoch.

2. KI-Prüfung: Das System validiert die Daten automatisch und prüft auf Compliance.

3. Genehmigung: Die Finanzabteilung gibt die Auszahlung frei.

4. Auszahlung: Die Rückerstattung erfolgt ohne Umweg über externe Banking-Apps direkt in der Rydoo-Software.

Mit Reimbursements werden Erstattungen in der Finanzabteilung direkt dort verarbeitet, wo auch die Ausgaben verwaltet werden. Genehmigte Ausgaben können gruppiert und in einem einzigen Arbeitsgang bezahlt werden. Das spart Zeit und minimiert das Risiko für manuelle Fehler. Integrierte Sicherheits- und Rückverfolgbarkeitsfunktionen sorgen zudem für einen prüfungssicheren Prozess.

Mitarbeitende profitieren abgesehen von deutlich beschleunigten Auszahlungen auch durch eine erhöhte Transparenz. Sie können jederzeit den Status Quo einer Erstattung einsehen. Ein lästiges Nachhaken in der Buchhaltung entfällt.

Maximale Flexibilität

Rydoo Reimbursements kann außerdem optimal mit den Rydoo Firmenkarten kombiniert werden. Unternehmen profitieren so von noch mehr Transparenz und Flexibilität über alle geschäftlichen Mitarbeiterausgaben an nur einer einzigen zentralen Stelle. Rydoo Reimbursements steht für alle Kunden von Rydoo zur Verfügung. Mehr Informationen auf https://www.rydoo.com

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

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