RWU-Studierende veröffentlichen neue Packlisten-Plattform

Smarter packen als Webseiten-Projekt im Studium: pack-and-travel.de bewahrt dich vor Stress beim Kofferpacken.

Weingarten, 20. Juni 2026 – Ein Team von Studierenden hat im Zuge eines Semesterprojekts die neue Online-Plattform pack-and-travel.de veröffentlicht. Die Website liefert Reisenden bedarfsgerechte Packlisten für verschiedene Reisearten, um das Planen und Kofferpacken effizienter zu gestalten. Die Plattform ist ab sofort kostenlos und ohne Registrierung für die Öffentlichkeit zugänglich.Fokus auf NutzerfreundlichkeitDas Ziel des studentischen Projekts war es, eine praxisnahe Lösung für ein allgegenwärtiges Problem zu entwickeln: das Vergessen wichtiger Utensilien beim Reisen. pack-and-travel.de bietet Reisenden eine Vielzahl maßgeschneiderter Checklisten: vom Badeurlaub über den Reha-Aufenthalt bis hin zur Packliste für die nächste Skiausfahrt.Vom Hochschul-Projekt zur Live-PlattformDie Entwicklung erfolgte komplett in Eigenregie im Rahmen des laufenden Semesters – von der ersten Konzeption über das Interface-Design bis hin zur technischen Umsetzung.„Im Studium Theorie zu lernen ist das eine, aber eine ganze Webseite in Eigenregie zu bauen, lässt einen einige Themen einfach besser verinnerlichen. Ich schaue jetzt mit einem ganz anderen Blick auf Webseiten, die ich besuche“, sagt Dominik Sauter, Mitglied in der Projektgruppe zu pack-and-travel.de. „Wir wollten eine Plattform schaffen, die minimalistisch, extrem schnell und ohne Werbe-Ablenkungen genau das tut, was Reisende brauchen: den Kopf für den Urlaub freimachen.“ Der Fokus der kommenden Wochen liegt darauf, das Feedback der ersten User zu analysieren und die Seite stetig zu optimieren.Über pack-and-travel.de pack-and-travel.de ist eine digitale Packlisten-Plattform, die im Sommersemester 2026 im Rahmen eines studentischen Semesterprojekts an der Hochschule Ravensburg-Weingarten entwickelt wurde. Das Tool hilft Reisenden, durch smarte Packlisten Zeit bei der Reisevorbereitung zu sparen und Packfehler zu minimieren. Das Projekt wird von einem vierköpfigen Team aus dem Studiengang Internet- und Onlinemarketing betrieben und ist vollständig non-profit orientiert.

Wir sind ein studentisches Semesterprojekt, mit dem Ziel eine Webseite unter Realbedingungen mit SEO-Maßnahmen zu optimieren. Auf unserer Seite findet ihr praktische Packlisten für den nächsten Urlaub und Ratgeber rund um das Thema Reisen.

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