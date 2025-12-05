Russland greift Europa an 2026?

Hellseher Emanuell Charis warnt vor realem Szenario – und sagt, warum der Westen trotzdem nicht wehrlos ist

Es klingt wie eine Schlagzeile aus einem überdrehten Katastrophenfilm – doch Hellseher und Astrologe Emanuell Charis spricht von einer Gefahr, die er „nicht als Fantasie, sondern als reale Möglichkeit“ sieht:

Ein russischer Angriff auf europäisches Territorium im Jahr 2026.

Dabei geht es nicht um Panik, nicht um Klicks, sondern um eine Botschaft, die Charis immer wieder in seinen Visionen sieht – und die sich in den astrologischen Konstellationen des Jahres 2026 widerspiegelt.

„Das ist keine Angstmacherei – das ist ein realistisches Bild“

„Wer sagt, das sei alles übertriebene Hysterie, der will die Realität nicht sehen“, so Emanuell Charis. In seiner Hellsicht tauchen immer wieder Szenen auf, die an die dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte erinnern – aber mit moderner Technik:

Drohnen-Schwärme, die tief in europäischen Luftraum eindringen.

Sabotage-Aktionen gegen Energie- und Daten-Infrastruktur.

Ein angeblicher „Zwischenfall an der Grenze“, der als Vorwand benutzt wird – ein Vorfall, der so, wie er der Welt verkauft wird, nie wirklich stattgefunden hat.

Der offizielle Vorwurf in diesem Szenario: Europa habe Russland und seine Verbündeten provoziert, „aggressiv“ an der Grenze agiert, rote Linien überschritten.

Die hellsichtige Botschaft dahinter: Eine Geschichte wird konstruiert, um einen längst geplanten Schritt zu rechtfertigen.

Weißrussland – der unterschätzte Trumpf im Schatten Moskaus

Eine der deutlichsten Visionen von Emanuell Charis betrifft Weißrussland (Belarus). Er sagt:

„Machen Sie keinen Fehler: Wenn es ernst wird, bewegt sich Belarus sofort an der Seite Russlands. Ohne Zögern. Dieses Land ist kein Statist – es ist ein aktiver Teil des Drehbuchs.“

Astrologisch betrachtet fällt Belarus in mehrere kritische Achsen der kommenden Jahre:

In der mundanen Deutung zeigen sich starke Aktivierungen des 7. Hauses (offene Feinde und Bündnispartner) und des 10. Hauses (Regierungen, öffentliche Macht).

Die Achse Russland-Belarus erscheint wie ein verschmolzenes Machtgebilde, das nach außen mit einer Stimme spricht.

Charis sieht in seinen Bildern:

Wenn etwas passiert, kommt der erste Schritt nicht zwingend aus Moskau selbst, sondern aus der „verlängerten Hand“ – also auch aus Belarus.

Drohnen zuerst – dann die großen Fragen

Wie könnte es beginnen? Emanuell Charis beschreibt ein Szenario, das erschreckend modern ist:

Massive Drohnenangriffe auf militärische und teilweise zivile Ziele in Europa – in Grenznähe, aber auch überraschend tief im Hinterland.

Eine Flut an Propaganda-Botschaften: angebliche „Beweise“, dass Europa zuvor russische oder belarussische Ziele bedroht habe.

Ein „Notfall-Auftritt“ im russischen Staatsfernsehen, in dem von einem „Schutzschlag“ die Rede ist – nicht von einem Angriff.

Seine Hellsicht zeigt kein geordnetes Schlachtfeld, sondern ein durcheinandergeratenes Europa, das sich fragt:

„Ist das schon Krieg? Oder nur ein Zwischenfall?“

Genau in dieser Unsicherheit liegt der gefährlichste Moment.

Planeten-Alarm: Pluto, Saturn und die Häuser der Feinde

Auch astrologisch ist 2026 kein harmloses Jahr:

Pluto im Wassermann

Steht für Machtkämpfe in Bündnissen, Krieg um Technologie, Lufthoheit, Kommunikation. Pluto aktiviert das Feld der Allianzen – und damit auch der Konflikte zwischen Blöcken.

Saturn im Widder

Der Planet der Verantwortung im Zeichen des Kriegers. Saturn im Widder prüft, wer seine Grenzen ernst nimmt – und wer nur so tut. Es ist die Signatur von: „Jetzt zeigt sich, wer wirklich bereit ist zu handeln.“

Neptun im Übergang

Neptun löst Illusionen auf. Die Illusion, man könne mit reinen Wünschen und schönen Worten jeden Konflikt wegverhandeln, steht 2026 unter massiver Prüfung.

In den Häusern zeigt sich besonders:

7. Haus – offene Feinde und Bündnisse. Extrem aktiviert: Wer ist Freund, wer ist Gegner, wer spielt ein doppeltes Spiel?

8. Haus – Krisen, Erpressung, Macht, Tod und Wiedergeburt von Systemen.

11. Haus – Allianzen, Organisationen, NATO, EU. Hier wird entschieden, ob die Bündnisse standhalten – oder nur Fassade sind.

„Astrologisch ist 2026 ein Jahr der Entlarvung“, sagt Charis.

„Masken fallen, auch bei Staaten.“

Wo könnte es brennen? Die heißen Zonen rund um Russland

In seinen Visionen und in den Horoskopen für Regionen und Staaten tauchen immer wieder bestimmte Räume auf:

Polen und das Baltikum – als klassische Brennpunkte an der NATO-Ostflanke.

Rumänien – als Brücke zum Schwarzen Meer und Schlüsselfläche für NATO-Präsenz.

Finnland – neu in der NATO, geografisch sensibel, astrologisch in einem Spannungsfeld von 7. und 10. Haus.

Rund um Kaliningrad – als symbolischer Druckpunkt: russisches Gebiet mitten in der EU-Umgebung.

Armenien / Aserbaidschan / Südkaukasus – als erweiterte Schachfelder, auf denen Einflusskämpfe ausgetragen werden – oft, bevor sie nach Europa überschwappen.

Charis betont:

„Ich sehe kein Bild, in dem ganz Europa in Flammen steht wie in einem einzigen gigantischen Blitzkrieg. Ich sehe regionale Eskalationen, die aber das gesamte Bündnis zwingen, Stellung zu beziehen.“

Der Westen – viel stärker, als die Angst es glauben will

Bei aller Dramatik sieht Emanuell Charis eines nicht:

Er sieht nicht, dass die USA aus der NATO einfach so aussteigen und Europa wehrlos zurücklassen.

Er sieht nicht, dass der Westen militärisch in die Knie geht.

Er sieht nicht die große wirtschaftliche Apokalypse, in der alles zusammenbricht.

„Der Westen ist angeschlagen, aber nicht gebrochen“, so seine Worte. „Astrologisch betrachtet ist die Kombination aus Pluto im Wassermann und starken 11.-Haus-Betonungen eher ein Zeichen für Neuordnung und Verstärkung von Bündnissen als für deren kompletten Zusammenbruch.“

Auch hellsichtig beschreibt er den Westen so:

„Es ist wie ein Riese, der Rückenschmerzen hat – aber immer noch ein Riese ist.“

Militärisch bleibt die NATO – als Gesamtheit betrachtet – das stärkste Bündnis dieses Planeten. Wirtschaftlich ist der Westen trotz Krisen immer noch der größte Block der Welt.

Wachsam, nicht hysterisch – das eigentliche Gebot für 2026

Die Botschaft von Emanuell Charis für Deutschland und Europa ist klar:

Naivität kann tödlich teuer werden.

Zu glauben, Russland sei „satt und müde“ und werde nichts mehr riskieren, widerspricht sowohl Hellsicht als auch Astrologie.

Hysterie bringt gar nichts.

Wer nur in Panik verfällt und an den totalen Untergang des Westens glaubt, verkennt dessen tatsächliche Stärke.

2026 ist – aus seiner Sicht – kein festgeschriebener Kriegsbeginn, sondern ein Jahr, in dem sich entscheidet:

Ob Europa seine Stärke bewusst nutzt.

Ob die NATO wie ein lebendiges Bündnis agiert – oder wie ein alter Vertrag im Archiv.

Ob wir als Gesellschaft bereit sind, Gefahr ernst zu nehmen, ohne uns von ihr lähmen zu lassen.

„Die Sterne zwingen nicht“, sagt Emanuell Charis.

„Aber sie zeigen an, wann es gefährlich ist, wegzuschauen.“

Dr. Hans-Albert Lannert

BASEL ROSENTAL

SANDGRUBENSTRASSE 44

4058 BASEL

Firmenkontakt

Dr. Hans-Albert Lannert

Hans-Albert Lannert

SANDGRUBENSTRASSE 44

4058 BASEL

+41 61 260 40 20



https://www.emanuellcharis.de/die-dunkle-zeiten/emanuell-charis

Pressekontakt

Dr. Hans-Albert Lannert

Hans-Albert Lannert

SANDGRUBENSTRASSE 44

4058 Basel

+41 61 260 40 20



https://www.emanuellcharis.de/die-dunkle-zeiten/emanuell-charis

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.