RUSSKA unterstützt Senioren im Haushalt

(Mynewsdesk) Viele Senioren sind zurzeit zu Hause auf sich selbst gestellt. Unterstützung durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn ist aus Vorsicht sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit kleinen Alltagshelfern der RUSSKA Ludwig Bertram GmbH wird es leichter, den Alltag selbstständig zu meistern.

Viele Handgriffe im Haushalt lassen sich mit zunehmendem Lebensalter schlechter ausführen. Oft bereitet ein schmerzender Rücken oder die schwindende Kraft in den Händen, Armen und Beinen Probleme. Um unnötiges Bücken zu vermeiden, kann neben der RUSSKA Greifhilfe Handigrip die langstielige Kehrgarnitur von Oxo zum Einsatz kommen. Beide erleichtern neben dem Aufheben von Gegenständen das rückenschonende Aufräumen. Wer hingegen nicht lang stehen kann, der kann sich zum Beispiel beim Bügeln oder Abwaschen auf einen gepolsterten Stehstuhl setzen. Wohnraum-Rollatoren, wie der Let’s Dream von Trust Care, wurden speziell für die Anwendung im Wohnbereich entwickelt. Sie sind besonders schmal und wendig und lassen sich auch mit nur einer Hand manövrieren. Die Tasche eignet sich zum Transport von kleineren Gegenständen. Hilfe beim Kochen bieten Schraubgefäßöffner, spezielle Dosen- und Flaschenöffner oder Tubenentleerer. Anziehhilfen für Kompressionsstrümpfe von RUSSKA sowie die Strumpf-Anziehhilfe und der Knöpfhaken von homecraft gleichen die schwindende Feinmotorik der Hände beim Anziehen aus.

In Kontakt bleiben mit Seniorenhandys

Mit speziell konzipierten Smartphones und Mobiltelefonen, auch Seniorenhandy genannt, fällt es leicht, in Kontakt zu bleiben, auch wenn man sich leider nicht persönlich sehen kann. Einfache Modelle, wie das Mobiltelefon Doro Secure 580, verfügen über nur wenige Tasten, auf welchen die wichtigsten Nummern und Funktionen hinterlegt sind. Wenn sich die Nutzer aus Versehen verlaufen haben, können diese Telefone notfalls via GPS geortet werden. Zusätzlich kann mit einer Notruftaste ganz schnell Hilfe herbeigeholt werden. Auch auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingerichtete Smartphones, wie das Doro 8040, bieten eine Ortsunabhängige Notruffunktion und auf Wunsch eine GPS-Ortung. Ein großes, deutliches Display erleichtert die Bedienung und eine logische Navigation erkennt die Funktionen, die am häufigsten genutzt werden.

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im teilweise exklusiven Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

