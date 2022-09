Russen Inkasso: Geld eintreiben auf die russische Art

Was das ZAK Russen Inkasso wirklich ausmacht

„Russen Inkasso? Das sind doch nur Schlägertypen.“ Ähnliche Aussagen bekommen die Mitarbeiter der ZAK häufig zu hören. Das Russen Inkasso steht seit einigen Jahren unter dem Ruf, fragwürdige Methoden anzuwenden. Dieser Ruf ist allerdings völlig ungerechtfertigt und wurde vor allem von den Menschen in Umlauf gebracht, die nicht wissen, was es mit der russischen Methode des Geldeintreibens wirklich auf sich hat.

DIE METHODEN DES ZAK RUSSEN INKASSO SIND ALLESAMT LEGAL

Vorab sei gesagt: Die Methoden, die beim Russen Inkasso angewandt werden, befinden sich allesamt im legalen Rahmen. Eine Bestätigung dieser Aussage erhalten Auftraggeber auch bei Vertragsabschluss. Hier wird extra festgehalten, dass sämtliche Maßnahmen rechtlich abgesegnet sind, sodass sich die Gläubiger keine Sorgen vor Sanktionen seitens der Polizei oder Staatsanwaltschaft machen müssen. Darüber hinaus genießen die Auftraggeber sogar den Schutz der Russen Inkasso Organisation, falls der Schuldner seinerseits mit Aggressionen auf die fortgeführten Mahnungen reagiert.

ZAK RUSSEN INKASSO PROFITIERT VON GROSSEM NETZWERK

Die ZAK ist ein Unternehmensverbund von Russen Inkasso Unternehmen, die sich auf der ganzen Welt befinden. Dieser Unternehmensverbund arbeitet mit zahlreichen staatlichen Behörden, Geheimdiensten und Milizen zusammen, was es möglich macht, von überall aus an Informationen über die Schuldner zu kommen. In diesem Netzwerk liegt im Grunde auch das Geheimnis des Russen Inkasso, denn durch die Informationen wird es möglich, den Schuldner überall aufzuspüren und weitere Maßnahmen wie Mahnschreiben oder Überwachungen einzuleiten.

ZAK RUSSEN INKASSO GEHT ANDERE WEGE

Wer andere Wege geht, wird oft verteufelt. Das ist auch die Erfahrung vom ZAK Russen Inkasso. Hier beschränkt man sich nämlich nicht nur auf Mahnschreiben, die ins Leere führen und deren Kosten am Ende der Gläubiger auf sich nehmen muss, sondern greift auch auf andere Methoden zurück. So setzen die Mitarbeiter vom ZAK Russen Inkasso Unternehmen zum Beispiel durchaus auch auf persönliche Begegnungen mit dem Schuldner. Diese erweisen sich als besonders effektiv, da die Mitarbeiter psychologisch geschult sind und wissen, wie sie ein Gespräch mit zahlungsunwilligen Personen führen müssen. Gewalt kommt hierbei allerdings nie zum Einsatz – das Geheimnis liegt in einem höflichen, aber konsequenten Auftritt.

WARNUNG VOR BETRÜGERN

Wenngleich das richtige Russen Inkasso eine sichere Sache ist, so warnt die ZAK doch auch vor Betrügern und Trittbrettfahrern, die in jüngster Zeit vermehrt auftauchen und auf den Erfolgszug des russischen Inkassos aufspringen möchten. Diese Betrüger haben tatsächlich nur das Ziel, dem Gläubiger sein Geld aus der Tasche zu ziehen, weshalb man bei der Beauftragung eines Russen Inkasso Unternehmens immer darauf achten sollte, dass es sich auch um das Original handelt. Warnzeichen sind zum Beispiel Firmen, die erst seit kurzem bestehen und Zahlungen einfordern, die auf ausländische Konten gehen. Die ZAK Russen Inkasso rät zwingend, diesen Zahlungsaufforderungen nicht nachzukommen, da das Geld in diesen Fällen unwiederbringlich verloren ist.

