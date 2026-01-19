Russell Hobbs lädt zum Design Frühstück: Neue Bronte Collection für stylischen Start in den Tag

Immer mehr Menschen legen Wert darauf, dass ihre Küchenausstattung nicht nur funktional, sondern auch ein Statement für ihren persönlichen Stil ist. Für alle, die ihre morgendliche Routine mit zeitgemäßem Design und durchdachter Ästhetik aufwerten möchten, präsentiert Russell Hobbs die neue Bronte Collection – eine harmonisch aufeinander abgestimmte Frühstücksserie, die aktuellste Designtrends mit bewährter Funktionalität verbindet.

Die dreiteilige Kollektion umfasst Wasserkocher, Filterkaffeemaschine und Toaster, die nicht nur durch ihre technische Raffinesse überzeugen, sondern auch als stilvolle Designobjekte die Küche in einen Ort der Entschleunigung verwandeln. Mit ihrer charakteristischen Formensprache aus geriffelten Mustern und edlem mattem Finish verleiht die Bronte Collection jeder Küche eine besondere Atmosphäre – perfekt für alle, die ihren Wohnraum als Refugium verstehen und dem morgendlichen Ritual eine ganz besondere Bedeutung beimessen.

Während der Wasserkocher mit seiner stimmungsvollen Innenbeleuchtung für atmosphärisches Licht sorgt, bereitet die Kaffeemaschine mit ihrer WhirlTech-Brühtechnologie den perfekten Kaffee zu, und der präzise Toaster vollendet das bewusste Frühstücksritual.

Die Kollektion im Detail

Bronte Kaffeemaschine – Aromawunder für Kaffeeliebhaber

Die innovative WhirlTech-Brühtechnologie verteilt das Wasser optimal über das Kaffeepulver und garantiert so eine gleichmäßige Extraktion für vollendeten Geschmack. Mit 40-minütiger Warmhaltefunktion und praktischem Tropf-Stopp wird jede Tasse zum Genussmoment.

Unverbindliche Preisempfehlung: 89,99 Euro

Bronte Wasserkocher – Funktionale Eleganz mit Erlebnischarakter

Das großzügige Fassungsvermögen von 1,7 Litern, der komfortable Push-to-Open-Deckel und die stimmungsvolle Innenbeleuchtung machen das Wasserkochen zu einem kleinen, aber besonderen Moment im Morgenritual.

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,99 Euro

Bronte Toaster – Perfektion bis ins Detail

Die clevere „Lift & Look“-Funktion ermöglicht eine Kontrolle des Bräunungsgrads, ohne den Toastvorgang zu unterbrechen. Die High Lift-Technologie hebt selbst kleinste Brotscheiben sicher an, während Auftau-, Aufwärm- und Stoppfunktion für maximale Flexibilität sorgen.

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,99 Euro

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

Bildquelle: Russell Hobbs