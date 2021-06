Rundum-Schutz für Ihre Torten

Die praktische OHLRO KonditorBox zum sicheren Transport vom Torten

Speziell für den sicheren Transport empfindlicher frischer Torten und hochwertiger TK-Konditorwaren hat OHLRO die KonditorBox entwickelt und macht so Schluss mit wackeligem Tortenheben von oben. Die stabile zweiteilige Verpackung aus Styropor® erlaubt durch die halbseitige Öffnung das einfache Einlegen und ebenso unkomplizierte Herausgleiten Ihrer Torte auf den Servierteller an ihrem Bestimmungsort.

Mit der KonditorBox bietet OHLRO ein völlig neues Transportsystem für das Konditoren- und Backwarenhandwerk. Ob Kuppeltorte oder Marzipanüberzug, Ihre wertvollen und empfindlichen Backwaren werden sicher verpackt und transportiert.

Die KonditorBox ist komplett aus Styropor® und die Ober- und Unterseiten sind mit passgenauen Fugen gefertigt. So wird Ihre Tortenkreation sicher verschlossen und vor Stößen und Temperaturschwankungen auf allen Transportwegen gegen Außeneinflüsse, wie auch Feuchtigkeit, bestens geschützt. Die hervorragende Festigkeit der KonditorBox wird durch die stabilen Ecken maximiert. So können Sie unbesorgt mehrere Torten direkt übereinander stapeln, das schafft auch Platz für mehrKapazitäten in Ihrer Warenlogistik.

Das leichte Öff nen und Verschließen der besonderen Konstruktionsweise der KonditorBox erlaubt so schließlich ein unkompliziertes und schnelles Handling.

Alle Vorteile auf einen Blick:

– einfachste Handhabung

– Gleiten statt Heben

– guter Stoß-und Druck-Rundumschutz durch Styropor®

– perfekt zum Auffangen von Temperaturspitzen

– Lebensmittelgeeignet: Styropor® erfüllt alle Lebensmittelnormen

– keine Mindestbestellmengen

Wir würden uns freuen Sie vom 28.09. bis zum 30.09.2121 auf unserem Stand auf der Fachpack in Nürnberg, in Halle 7, Stand 7/233 begrüßen zu dürfen. Gerne stellen wir Ihnen dort unsere Tortentransportbox in einer Livepräsentation vor. Weitere Informationen finden Sie auch vorab auf unserer Webseite www.tortenbox-catering.de

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die neue Website für Qualitätsverpackungen, Monitoring und Produktqualifizierungen ist ein weiteres Angebot an Kunden aus der Pharmazie, Apotheken, Klinische Studienbetreiber und Labore. OHLRO bietet nun auch Komplettlösungen für besonders temperaturempfindliche Waren und und somit Sicherheit für den Kunden.

Kontakt

OHLRO Hartschaum GmbH

Ingo von der Ruhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

030-5779969-0

i.vdruhr@ohlro.de

http://www.ohlro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.