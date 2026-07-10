Rümpel Jungs: Entrümpelung zum Festpreis – schnell & besenrein

Die Rümpel Jungs übernehmen Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Messie-Räumung zum Festpreis – diskret, besenrein und ohne versteckte Kosten. Kostenlose Anfrage.

Rümpel Jungs: Entrümpelung zum Festpreis – schnell, diskret und besenrein

Leinfelden-Echterdingen – Wohnungsauflösung, voller Keller oder ein Nachlass, der geräumt werden muss: Situationen, die viele Menschen überfordern. Der Entrümpelungsdienst Rümpel Jungs bietet hierfür eine Komplettlösung zum Festpreis – von der Besichtigung bis zur besenreinen Übergabe.

Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen sind für Betroffene oft mit Zeitdruck und körperlicher Belastung verbunden, etwa bei kurzen Übergabefristen an Vermieter oder nach einem Trauerfall. Die Rümpel Jungs übernehmen die komplette Räumung von Wohnungen, Häusern, Kellern, Dachböden und Gewerbeobjekten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf sensiblen Fällen wie Messiewohnungen und Nachlassauflösungen, die das Team nach eigenen Angaben diskret und ohne Wertung abwickelt.

Kern des Angebots ist ein transparentes Festpreismodell. Kunden erhalten nach einer kostenlosen Besichtigung ein verbindliches Angebot ohne versteckte Kosten. Brauchbare Gegenstände werden als Wertanrechnung berücksichtigt, was den Endpreis senken kann. Die Entsorgung erfolgt fachgerecht und getrennt nach Materialien.

„Viele Kunden kommen zu uns in einer stressigen Lebenssituation. Unser Anspruch ist, ihnen die Arbeit vollständig abzunehmen – planbar, diskret und zu einem Preis, der vorher feststeht“, erklärt ein Sprecher der Rümpel Jungs.

Das Unternehmen arbeitet mit einem versicherten Räumungsteam und bietet auf Wunsch auch Termine in Abwesenheit der Kunden an. Bei dringendem Bedarf sind kurzfristige Einsätze möglich.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur kostenlosen Anfrage unter: https://ruempel-jungs.de/entruempelung/

Über Rümpel Jungs

Die Rümpel Jungs sind ein Fachbetrieb für Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Messie-Räumung. Das Unternehmen räumt Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen, Gewerbeobjekte und Nachlässe – diskret, besenrein und zum transparenten Festpreis.

Die Rümpel Jungs übernehmen Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Messie-Räumung zum Festpreis – diskret, besenrein und ohne versteckte Kosten. Kostenlose Anfrage.

Kontakt

Rümpel Jungs

C. Adjei

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

01579 2641793



https://ruempel-jungs.de/