Rührtechnologie für Intermediate Bulk Container

SCHÄFER Container Systems und PROMITEC werden Vertriebspartner

Neunkirchen, 6. Juli 2021. Intermediate Bulk Container (IBC) und Rührwerke sind in unterschiedlichen Bereichen der stoffverarbeitenden Industrien essentielle Hilfsmittel. Für verfahrenstechnische Aufgaben werden sie sowohl in der Produktion als auch Verarbeitung von flüssigen sowie pastösen Lebensmitteln, Zellstoffen, Pharmazeutika, Chemikalien und Kosmetik eingesetzt. Hieraus entstehen komplexe Fragestellungen, welche individuell für den Anwendungsfall zu beantworten sind. Deshalb forcieren SCHÄFER Container Systems, Hersteller von Behältersystemen für Getränke sowie von IBC und Sonderbehältern, und der Rührwerkhersteller PROMITEC gemeinsam den Produktvertrieb. Ziel der Vertriebspartnerschaft ist die Betreuung von Kunden in der Slowakei und Tschechien. Auf der Internationalen Maschinenbaumesse – MSV 2021, vom 8. bis 12. November im tschechischen Brünn, sind beide Unternehmen gemeinsam vor Ort.

Unter der Devise “Partner für die Prozesse der Kunden” helfen SCHÄFER Container Systems und PROMITEC nun gemeinsam bei der Prozessentwicklung und Verfahrensoptimierung von rührtechnischen Aufgaben. Hierzu stehen ein breites Spektrum an einzelnen Rührwerkausführungen, Systemen und Komponenten zur Auswahl, welche mit einer Vielzahl von Containerlösungen kombinierbar sind.

“Rührtechnologie hat viel mit Leidenschaft zu tun, denn die Aufgaben, die uns unsere Kunden stellen, sind spannend und technologisch fordernd – 90 Prozent aller Rührwerke werden individuell geplant und ausgeliefert. Allerdings benötigt jedes Rührwerk auch ein passendes Behältnis. Deshalb ist für uns die Vertriebspartnerschaft mit SCHÄFER Container Systems von strategischer Bedeutung”, sagt Thomas Wegner, Vertriebsleiter International, von PROMITEC Prozessmaschinen und Industrieanlagen.

Diesem schließt sich Christof Ermert, Vertriebsleiter von SCHÄFER Container Systems, IBC, an: “Container und Rührwerk gehören zusammen. Vielfach bedürfen die Produkte unserer Kunden einer permanenten Bewegung, um beispielsweise Ablagerungen oder das Trennen von vermischten Stoffen zu verhindern. Das funktioniert nur, wenn die Produkte während der Herstellung, dem Transport oder im Lager gerührt werden. Mit PROMITEC vergrößern wir unser Angebot an Rührwerken in Kombination mit Behälterlösungen von SCHÄFER Container Systems. So können wir unseren Kunden nun auch Rührwerk-Testungen im Technikum von PROMITEC als auch Rührversuche vor Ort in Tschechien und der Slowakei anbieten.”

Weiterführende Informationen zu PROMITEC unter: http://www.promitec.de/

Messe-Hinweis:

SCHÄFER Container Systems und PROMITEC sind vom 08.11. bis 12.11.2021 gemeinsam auf der Internationalen Maschinenbaumesse MSV in Brünn: https://www.bvv.cz/de/msv/

SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen Behältersystemen für Getränke (KEGs) sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die inhabergeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Standard- und Sonderbehälter aus Edelstahl, Einrichtung für Rechenzentrum, Werkstatt und Betrieb sowie Datenmanagementsysteme für Ladungsträger. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

