Rückenschmerzen aktiv entgegentreten

Ratgeber-Seite zum Tag der Rückengesundheit am 15. März 2022

Isernhagen, 14.03.2022 – In Deutschland leidet annähernd ein Drittel aller Erwachsenen unter Rückenbeschwerden! Wenn Rückenschmerzen zum Alltag dazugehören, können sie extrem belastend sein. Erkrankungen an der Muskulatur und Skeletterkrankungen zählen zu den Hauptgründen für Arbeitsunfähigkeit. Jedes Jahr am 15. März findet der Tag der Rückengesundheit statt. An diesem Aktionstag stehen hilfreiche und umsetzbare Tipps, um Rückenbeschwerden aktiv zu begegnen, im Mittelpunkt.

Hauptursache für Rückenschmerzen sind Muskelverspannungen, verursacht durch mangelnde Bewegung, Fehlhaltungen oder einseitige Belastungen. Physiotherapie und Rückenschulen können bei akuten und chronischen Rückenbeschwerden helfen.

Ergänzend zu den Angeboten der Experten rund um die Rückengesundheit kann jeder im Alltag Rückenschmerzen vorbeugen und einen gesunden Rücken trainieren. Auf der Seite www.sanivita.de/gesunder-ruecken finden alle, denen ein gesunder Rücken am Herzen liegt, nützliche Tipps für einfache Rückentrainings-Übungen. Denn 2022 steht der Aktionstag unter dem Motto „Zeig Herz gegen Rückenschmerz – jetzt und für immer.“

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

Firmenkontakt

RUSSKA – Ludwig Bertram GmbH

Fabian Kösters

Im Torfstich 7

30916 Isernhagen

05136 9759-564

media@bertram.de

http://www.bertram.de

Pressekontakt

Tower PR

Anna Schroeder

Mälzerstraße 3

07745 Jena

03641 87611-83

bertram@tower-pr.com

https://www.tower-pr.com

Bildquelle: @ Ludwig Bertram GmbH