Rudolf X. Ruter: 52 Gedanken zum Leben – nicht nur zum Wochenende

Mehr Sinn, mehr Orientierung, mehr innere Ruhe – doch im hektischen Alltag bleibt oft keine Zeit, bewusst innezuhalten. Rudolf X. Ruter bündelt 52 prägnante Denkanstöße mit über 230 konkreten Impulsen für jeden Tag: verständlich, motivierend, mit Tiefgang. Philosophische Perspektiven treffen auf gelebte Erfahrung – für alle, die bewusster leben und neue Blickwinkel entdecken wollen.

Die Texte gehen auf Ruters vielbeachtete „Gedanken zum Wochenende“ zurück, die er 2023 und 2024 wöchentlich veröffentlichte – angereichert mit Zitaten von Aristoteles bis Voltaire. Das Ergebnis ist ein inspirierender Begleiter, der entschleunigt, Haltung stärkt und Werte wie Ehrlichkeit, Achtsamkeit und Dankbarkeit wieder in den Fokus rückt.

Zum Autor:

Rudolf X. Ruter ist Publizist und profilierter Vordenker für nachhaltige Unternehmensführung. Nach Stationen bei Arthur Andersen und Ernst & Young engagierte er sich in Gremien zu Ethik und Corporate Governance und publiziert regelmäßig zu Themen wie Anstand, Aufsichtsräte und Ehrbarkeit. Mit seinem werteorientierten Blick inspiriert er Menschen, persönliche und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

