RTI: wichtige Sicherheitsstandards für Automotive SW

RTI Connext Drive erhält die Prozesszertifizierungen ASPICE CL1, ISO 21434 und ISO 26262

Sunnyvale (USA)/München, November 2024 – Real-Time Innovations (RTI), der Anbieter von Infrastruktursoftware für intelligente Systeme, gibt bekannt, dass RTI Connext Drive® alle Qualitätsstandards der Automobilindustrie erfüllt und die Prozesszertifizierungen ASPICE CL1, ISO 21434 und ISO 26262 erhält. Connext Drive basiert auf dem Data Distribution Service (DDS™)-Standard und bietet höchste Qualität, funktionale Sicherheit und Cyber-Sicherheit für die Entwicklung und die Konstruktion von „Software-Defined Vehicles“ (SDVs).

„Softwarestandards sind nicht nur Funktionen, sondern sie sind die Grundlage für eine effizientere Fahrzeugentwicklung unter Einhaltung kritischer Sicherheits- und Cybersicherheitsanforderungen. Connext Drive wurde mit sicheren Designmethoden entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach Zero-Trust-Architekturen in der heutigen Automobilindustrie gerecht zu werden“, erläutert Niheer Patel, Director of Product Management bei RTI.

Angesichts immer strengerer Vorschriften ist es für RTI-Kunden unerlässlich, sich auf ihre Software-Lieferkette verlassen zu können. Indem RTI die strengen, von OEMs und Tier-1s geforderten Qualitätsstandards erfüllt, senkt RTI die Risiken beim Erstellen von SDVs und beschleunigt gleichzeitig die Integration für seine Kunden. Auch weiterhin wird RTI bewährte Verfahren der Cybersicherheit anwenden, um Systeme in Branchen wie Automotive, Medizintechnik und Verteidigung zu verbessern.

RTI-Kunden können ihre Softwarebeschaffung optimieren, da sie wissen, dass ihr Konnektivitäts-Framework die strengen Anforderungen der Branche vollständig erfüllt. Mit Connext Drive haben sie eine Lösung an der Hand, die die Qualitätsstandards übertrifft und die Markteinführungszeit für sicherere und geschütztere Fahrzeuge verkürzt.

Das Engagement von RTI für die Bereitstellung hochwertiger sicherheitskritischer Lösungen erstreckt sich über mehrere Branchen. Connext ist für den Einsatz in Systemen nach IEC 62304 Klasse 3 zertifiziert – das beschleunigt die Zertifizierung und verringert das Risiko bei der Herstellung wichtiger medizinischer Geräte für Patienten. Im Bahnbereich entspricht RTI der CENELEC-Norm EN 50128/50716 und gewährleistet damit die Zuverlässigkeit und Sicherheit wichtiger Bahnsteuerungssysteme. In der Industrieautomation gewährleistet die IEC 61508 SIL 3-Zertifizierung von RTI die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Diese Zertifizierungen unterstreichen die Fähigkeit von RTI, die anspruchsvollsten Standards für die anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen und den Kunden zuverlässige, hoch integrierte und branchenführende Lösungen zu liefern.

RTI wurde als erster DDS-Anbieter vom CVE®-Programm als CNA ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von RTI für die Systemintegrität durch die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen und den verbesserten Schutz der Kunden.

Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktursoftware-Unternehmen für Smart-World-Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTIs oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 2.000 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

