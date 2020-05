RTI Webinare: Konnektivität von Elektrofahrzeugen, Landfahrzeugplattformen und DDS

16. Juni und 18. Juni um 15 Uhr CEST europäischer Zeit

Sunnyvale (USA)/München, Mai 2020 – Real-Time Innovations (RTI) organisiert zwei neue Webinare speziell für den europäischen Markt. Hier geht es um die Themen Konnektivität von Elektrofahrzeugen sowie Landfahrzeugplattformen in Kombination mit Software-Systemen und DDS. Sie finden zu europäischer Zeit um 15 Uhr CEST statt und sind im Anschluss on Demand verfügbar.

EMEA Webinar: How Do You Future-Proof Electric Vehicle Connectivity?

Wann? 16. Juni, 15 Uhr CEST (live)

Präsentiert von: Sara Granados Cabeza, PhD., Principal Field Application Engineer, RTI

Über dieses Webinar:

RTI betrachtet einige Schlüsselmerkmale einer modernen elektrischen und elektronischen Fahrzeugarchitektur, die gut auf die Anforderungen von morgen vorbereitet ist:

– Flexible Architektur zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen

– Erweiterbares Datenmodell zur Akzeptanz neuer Funktionen

– Security nach Bedarf, abhängig von den Konnektivitätsanforderungen

– Einfache Integration in das Backend und vorhandene Technologien.

Zur Registrierung: https://www.brighttalk.com/webcast/18279/410776

EMEA Webinar: GVA and DDS: Lowering Cost and Driving Innovation in Land Vehicle Platforms

Wann? 18. Juni, 15 Uhr CEST (live)

Präsentiert von: Paul Tingey, Senior Field Application Engineer, RTI

Über dieses Webinar:

RTI untersucht die wichtigsten Aspekte der Generic Vehicle Architecture (GVA) und ihre Innovationskraft, wobei der Schwerpunkt auf der Softwarearchitektur liegt. Unter anderem geht es um folgende Themen:

– Ein Überblick über die Generic Vehicle Architecture

– Die Struktur des zugrunde liegenden Datenmodells (Land Data Model)

– Wie GVA DDS als Grundlage für eine standardbasierte Lösung nutzt

– Die Bedeutung und Vorteile der Datenzentrierung im GVA-Ansatz.

Zur Registrierung: https://www.brighttalk.com/webcast/18279/410782

Real-Time Innovations (RTI) bietet die Konnektivitätsplattform für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). Der RTI Connext® Datenbus ist ein Software-Framework, das Informationen in Echtzeit teilt und Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt. Es verbindet sich über Feld, Fog und Cloud. Seine Zuverlässigkeit, Security, Leistung und Skalierbarkeit haben sich bereits in den anspruchsvollsten industriellen Systemen bewiesen. Diese umfassen u. a. Medizintechnik, Automotive, Energie, Luft- und Raumfahrt, Industrieautomatisierung, Transport, SCADA, Marinesysteme sowie Wissenschaft und Forschung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien.

