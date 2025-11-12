RTI präsentiert Connext Drive 4.0

Erstes KI-gestützte Kommunikationsframework für eine schnellere SDV-Entwicklung

Sunnyvale (USA)/München, November 2025 – Real-Time Innovations (RTI), der führende Anbieter von sicherheitszertifizierten Kommunikationsframeworks für Software Defined Vehicles (SDVs), stellt Connext Drive 4.0 vor. Die branchenweit erste KI-gestützte Plattform soll die SDV-Entwicklung beschleunigen und die Integration von Legacy- und modernen Automobilarchitekturen vereinfachen. Mithilfe einer neuen SDV-Toolchain, vier gängigen Automobil-Szenarien und vorintegrierten Partnerlösungen können OEMs und Tier-1-Zulieferer Fahrzeugsoftware schneller, flexibler und mit höherer Entwicklerproduktivität in zonaler, hochleistungsfähiger (HPC), Edge-to-Cloud- und simulierten Umgebungen bereitstellen.

Connext Drive 4.0 basiert auf dem offenen Data Distribution Service (DDS™)-Standard, beschleunigt Innovationen und ermöglicht Echtzeit-Support, während gleichzeitig die höchsten Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Automobilindustrie erfüllt werden. Heute wird Connext Drive in über einer Million Fahrzeugen auf den Straßen eingesetzt und von mehr als 25 Automobilunternehmen genutzt, um ihre SDV-Programme voranzutreiben.

„Connext Drive 4.0 wurde entwickelt, um Abläufe zu optimieren und die Produktivität verteilter Entwicklerteams zu steigern“, erklärt Mihai Potoceanu, Senior Product Manager für Automotive bei RTI. „Das einheitliche Framework für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Fahrzeugsoftware in verschiedenen Umgebungen ermöglicht es den Teams, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren. Die neue SDV-Toolchain und andere Funktionen bieten OEMs und Tier-1-Zulieferern eine intelligentere und anpassungsfähigere Grundlage für ihre Anwendungen.“

Die SDV-Toolchain umfasst sequenzielle Tools für eine schnelle Entwicklung. Dadurch wird die Abhängigkeit von benutzerdefiniertem Code verringert, sodass Entwicklungsteams mehr Flexibilität erhalten und sich während des gesamten Fahrzeuglebenszyklus auf Innovation und Systemleistung konzentrieren können.

Connext Drive 4.0 beinhaltet neue Funktionen und Zertifizierungen, die dazu beitragen, Sicherheit und Schutz zu integrieren sowie das Risikomanagement für Anwendungen mit gemischter Kritikalität zu optimieren. Dazu gehören ISO 26262- und ISO 8800- Best Practices, ISO/SAE-21434-Konformität im Bereich Cybersicherheit sowie ein robuster PSK-basierter Schutz zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Kontrolle von Daten innerhalb von DDS-Domänen.

Um maßgeschneiderte Echtzeit-Unterstützung zu bieten, werden vier Automobil-Szenarien mit Connext-spezifischen Anleitungen kombiniert. Ein Live-Chatbot steht Entwicklern als „Embedded Co-Pilot“ zur Verfügung. Modellbasierte Integrationen nutzen KI-gesteuerte Bewertungen, um optimale DDS-Konfigurationen zu empfehlen. Die vier Szenarien sind:

1. Zonenarchitekturen für die modulare Konnektivität von ECUs (elektronische Steuergeräte),

2. High-Performance-Computing (HPC) für KI-intensive Workloads wie Sensorfusion und Wahrnehmung sowie

3. Edge-to-Cloud-Konnektivität durch Echtzeit-WAN-Transport und

4. vollständige Simulationskompatibilität für HiL, SiL und MiL sowie Integration mit Standard-Workflows wie AUTOSAR, was einen nahtlosen Übergang vom Test zur Produktion ermöglicht.

Die Connext-Drive-Plattform kommt bis heute in vielen Bereichen der Automobilindustrie zum Einsatz und wird für über 250 Programme für autonome Fahrzeuge genutzt. Dies unterstreicht das Engagement von RTI, OEMs und Tier-1-Zulieferern dabei zu unterstützen, die Entwicklung von SDVs zu beschleunigen und gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Connext Drive 4.0 ist ab dem 20. November 2025 verfügbar. Ein kostenloser Test von Connext Drive 4.0 ist unter rti.com/drive möglich.

RTI ist ein Software-Framework-Unternehmen für physische KI-Systeme mit dem Ziel, eine intelligentere Welt zu schaffen. RTI Connext® bietet die Datenarchitektur für mehr als 2.000 Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automobil und Robotik – mit einem Gesamtwert von mehr als einer Billion US-Dollar an weltweit eingesetzten Systemen. Nur RTI kombiniert jahrzehntelanges technisches Know-how mit branchenführender Software und Tools, um intelligentere Systeme schneller zu entwickeln.

