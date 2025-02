RTI Connext gewinnt IoT Breakthrough Award 2025

Connext 7.3 ermöglicht und sichert die Echtzeitkommunikation in komplexen autonomen Systemen

Sunnyvale (USA)/München, Februar 2025 – Real-Time Innovations (RTI), das Unternehmen für Infrastruktursoftware für intelligente Systeme, gibt bekannt, dass RTI Connext® 7.3 bei den 9. jährlichen IoT Breakthrough Awards als Gewinner in der Kategorie „IoT Security Product of the Year“ ausgezeichnet wurde. Connext 7.3 basiert auf dem Data Distribution Service (DDS)-Standard und erfüllt die Konnektivitätsanforderungen von Systemen der nächsten Generation, indem es eine verbesserte Verfolgbarkeit, robuste Sicherheit und produktivitätssteigernde Tools bietet, um die Grenzen der Autonomie in allen Branchen zu erweitern.

„Connext 7.3 setzt neue Maßstäbe für die Entwicklung und Bereitstellung intelligenter, zuverlässiger, sicherer und erweiterbarer verteilter Systeme“, erläutert David Barnett, Vice President Products and Markets bei RTI. „Die Software ermöglicht unseren Kunden im Gesundheitswesen, in der Automobil- und Luftfahrtindustrie das volle Potenzial intelligenter, KI-gestützter Anwendungen auszuschöpfen.“

Mit neuen Funktionen schützt Connext 7.3 kritische Daten vor Bedrohungen und stellt gleichzeitig die Systemintegrität sicher. Dazu gehören auch die Unterstützung modernster kryptografischer Algorithmen, Trusted Platform Modules (TPMs) und eine schnelle Inbetriebnahme mit Pre-Shared Keys. Ein neues Discovery-Protokoll, SPDP 2.0, und Participants Partitions ermöglichen eine effiziente dynamische Erkennung mobiler Ressourcen wie Fahrzeugflotten und Leitstellen. Connext 7.3 integriert auch Überwachungstools wie OpenTelemetry, Prometheus und Grafana Loki. Diese liefern Systeminformationen in Echtzeit, um eine proaktive Problemlösung zu ermöglichen und die Zuverlässigkeit und Effizienz von Systemen der nächsten Generation sicherzustellen.

„Besonderheit von Connext 7.3 ist sein Fokus auf fortschrittliche Sicherheit, die es Entwicklern ermöglicht, autonome Systeme mit einem hohen Maß an Vertrauen zu entwickeln“, so Steve Johansson, CEO von IoT Breakthrough. „Seine optimierten Workflows und sein skalierbares Framework unterstützen die nahtlose Integration von Subsystemen und gewährleisten gleichzeitig Datenschutz und Systemzuverlässigkeit.“

Die Mission des IoT Breakthrough Award-Programms besteht darin, die umfassendste Analyse der Internet-of-Things-Branche durchzuführen und anschließend die bahnbrechendsten Innovatoren, Führungspersönlichkeiten und Visionäre in einer Vielzahl von IoT-Kategorien auszuzeichnen, darunter Industrial und Enterprise IoT, Smart City Technologie, IoT Sicherheit, Connected Car und viele mehr. Für das diesjährige Programm gingen Tausende von Nominierungen von Unternehmen aus der ganzen Welt ein.

Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktur-Software-Unternehmen für intelligente Systeme. RTI Connext® ist das weltweit führende Software-Framework für intelligente verteilte Systeme. Einzigartig ist, dass Connext-Benutzer Systeme erstellen können, die fortschrittliche Sensorik, schnelle Steuerung und KI-Algorithmen kombinieren.

RTI ist Marktführer bei Produkten, die dem Data Distribution Service (DDS)-Standard entsprechen. Mit über 2.000 Kundendesigns ist RTI ein Marktführer bei der Umsetzung von Kundendesigns in die Produktion. Die Software von RTI läuft in mehr als 250 Programmen für autonome Fahrzeuge, unterstützt Dutzende von ADAS- und softwaredefinierten Architekturen in der Automobilindustrie, steuert die größten Kraftwerke in Nordamerika, integriert mehr als 400 große Verteidigungsprogramme, treibt eine neue Generation von Medizintechnik- und Robotersystemen an und bildet die Grundlage für Kanadas Luftverkehrskontrollsysteme und die Startkontrollsysteme der NASA. RTI macht die Welt intelligenter.

RTI ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley und regionalen Niederlassungen in Colorado, Spanien und Singapur.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Tiffany Yang

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+1 (408) 990-7400



http://www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0



http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.