RTI Connext DDS Secure für die Sicherheit autonomer Systeme

Konnektivitäts-Framework für Systemarchitekten

Mit RTI Connext® DDS Secure bietet Real-Time Innovations (RTI) ein Konnektivitäts-Framework, mit dem Systemarchitekten sichere und skalierbare Systeme von Systemen erstellen können. Es basiert auf dem Connext-Datenbus und ist vollständig mit der DDS-Security-Spezifikation der OMG® kompatibel. Connext DDS Secure unterstützt eine präzise abgestufte Sicherheit und bietet die Flexibilität für Systeme erforderliche Funktionen wie Authentifizierung, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle zu implementieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Die Sicherheit von autonomen Systemen – unter anderem in der Medizintechnik, der Energietechnik, im Transportwesen und der Verteidigungsindustrie – erfordert eine gewissenhafte Architektur des gesamten verteilten Systems vom Edge bis zur Cloud. Das schließt auch die Integration verschiedener Technologiekomponenten von diversen Projektteams oder Drittanbietern ein.

Der Connext Datenbus stellt ein datenzentrisches Framework für die Verteilung und Verwaltung von Echtzeitdaten in intelligenten Systemen dar. Er ermöglicht es Anwendungen und Geräten als ein integriertes System zusammenarbeiten.

Als Software-Datenbus mit einem Security-Framework verfolgt Connext DDS Secure einen datenzentrischen Ansatz zur Datensicherung einschließlich:

– Interoperabilität zwischen DDS-Security-Anwendungen, basierend auf dem Datenmodell des Systems.

– Optimierte Sicherheit und Leistung durch die Authentifizierung und Verschlüsselung von ausschließlich sensiblen Daten.

– Automatische Erkennung jedes Teilnehmers für die Peer-to-Peer-Kommunikation.

Vorteile von RTI Connext DDS Secure:

– Prazise abgestufte Sicherheit bietet Flexibilität beim Schutz von dem was man benötigt und ausschließlich dafür

– Plugin-Design zum Schutz der eigenen Anwendung mit minimalen bis gar keinen Änderungen

– Bietet Authentifizierung, Autorisierung, Vertraulichkeit und Integrität

– Schützt vor unbefugtem Zugriff, Manipulation und Wiedergabe

– Funktioniert ohne zentralisierte Server, was für hohe Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit sorgt

– Vollständige Konformität mit der OMG® DDS-Sicherheitsspezifikation

Real-Time Innovations (RTI) bietet ein Software-Framework für intelligente Maschinen und Systeme im realen Einsatz. RTI Connext® ermöglicht eine intelligente Architektur, indem es Informationen in Echtzeit teilt und große Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt.

Die RTI Software ist in über 1.500 Projekten im Einsatz, betreibt u. a. die größten Kraftwerke Nordamerikas, verbindet Wahrnehmung und Steuerung in Fahrzeugen, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation von medizinischen Robotern, kontrolliert den Hyperloop sowie fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten oder Unfallopfer rund um die Uhr.

RTI ist Spezialist im Verbinden intelligenter, verteilter Systeme. Diese Systeme verbessern die medizinische Versorgung, die Sicherheit auf unseren Straßen sowie die Energieversorgung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

