RTI auf der VECS 2026: Der schnelle Weg zur Entwicklung von SDVs

RTI Connext Drive schließt die Lücke zwischen Altsystemen und modernen, datenzentrierten Architekturen

Sunnyvale (USA)/ München, April 2026 – Real-Time Innovations (RTI), der Anbieter von Software-Frameworks für physische KI-Systeme, wird auf der Vehicle Electronics [&] Connected Services (VECS) 2026 (5.+ 6. Mai, Göteborg/Schweden) vertreten sein. Am Stand Nr. C01:24 präsentiert das Unternehmen sein Connext Drive®, das führende, serienreife und sicherheits- sowie sicherheitszertifizierte Kommunikations-Framework für SDVs (Software Defined Vehicles).

RTI zeigt auf, wie Connext Drive OEMs dabei unterstützt, den Übergang zu SDV-Entwicklungsumgebungen zu vereinfachen, zu optimieren und zu beschleunigen. Connext Drive bietet zuverlässigen Echtzeit-Datentransport für die Architekturkomponenten von SDVs, einschließlich Simulation, Zonenarchitektur, HPC und Telematik. Es schlägt eine Brücke von der Legacy- zur modernen Architektur, ohne dass Programmieraufwand entsteht, und bringt Fahrzeuge der nächsten Generation auf die Überholspur zur Serienreife.

Warum sich OEMs und Tier-1-Zulieferer für Connext Drive entscheiden:

Leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge: beschleunigte Entwicklung mit der branchenweit ersten DDS-basierten SDV-Toolchain.

Architektonische Flexibilität: Nahtloser Datenaustausch über heterogene Systeme, Simulationsumgebungen und Zonenlayouts hinweg.

Risikominimierung: Connext Drive ist sicherheitszertifiziert nach ASPICE CL1, ISO 21434 und ISO 26262.

Erprobte Leistungsfähigkeit: Über wezi Millionen Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind, laufen mit Connext.

Auf der VECS wird Fernando Garcia, Principal Software Engineer bei RTI, am 6. Mai um 13:40 Uhr MEZ in Track F einen Vortrag zum Thema „Transforming Real-Time Data Exchange for Software-Defined Vehicles with DDS and TSN“ halten.

Besucher des RTI Standes auf der VECS erfahren, wie Connext Drive ihrem Team dabei helfen kann, Architekturen zu modernisieren, ohne dabei Abstriche bei Sicherheit oder Leistung machen zu müssen.

RTI bietet eine Echtzeit-Daten-Streaming-Plattform, die die nächste Generation softwaregesteuerter Fahrzeuge (SDVs) ermöglicht. Als führender Anbieter von sicherheitszertifizierten Kommunikationsframeworks für SDVs unterstützt RTI Automobilhersteller dabei, den Übergang von älteren zu modernen Architekturen zu bewältigen und die Entwicklung von der Simulation bis zur Serienreife zu beschleunigen. RTI Connext Drive® wird heute in über zwei Millionen Fahrzeugen eingesetzt und von mehr als 25 Automobilunternehmen genutzt, um ihre SDV-Programme voranzutreiben und Zonen-, ADAS- sowie Telematik-Architekturen zu ermöglichen.

Erleben Sie die branchenführende Lösung und testen Sie Connext Drive kostenlos unter rti.com/drive.

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