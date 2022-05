RT. GRUPPE AG erwirbt Neubauprojekt in Chemnitz

Die RT. GRUPPE AG erwirbt in Chemnitz ein circa 930 Quadratmeter großes Neubaugrundstück inklusive Baugenehmigung.

Das Bauvorhaben befindet sich in einer ruhigen und beliebten Chemnitzer Lage. Das Projekt Erfenschlager Straße 72 – Chemnitz, ist ein Neubauvorhaben bei dem die Baugenehmigung bereits erteilt wurde. Das besondere bei diesem Vorhaben ist die Energieeffizienz nach KfW 55EE Standard, welches somit das erste in Chemnitz sein wird. Das Projekt wurde zudem vom DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) mit Gold zertifiziert.

Dazu Richard Teichelmann, Vorstandsvorsitzender RT. GRUPPE AG: „Chemnitz ist nach wie vor ein spannender Markt. Das jetzt erworbene Projekt sichert uns den Markteinstieg in der Region. Zudem können wir mit diesem Vorhaben unsere geplante Produktlinie myGreenHome am Markt etablieren. Die Verhandlungen mit dem Verkäufer konnten wir schnell und unkompliziert abschließen, so dass wir uns nun voll auf die Umsetzung dieses Vorhabens konzentrieren können. Ich möchte mich bei allen beteiligten für die schnelle Abwicklung und gute Zusammenarbeit bedanken.“

Über die RT. GRUPPE AG

Die RT. GRUPPE AG ist ein seit 2014 am Markt etablierter Immobilieninvestor. RT. GRUPPE AG erwirbt Grundstücke und Immobilien im Bereich Wohnen und Gewerbe, vornehmlich in TOP-Metropolen Deutschlands wie Leipzig, München, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg sowie in Dortmund, Köln und Stuttgart. Durch unser erfahrenes, eingespieltes Team und auf Basis kurzer Entscheidungswege sind wir in der Lage, Transaktionen innerhalb kürzester Zeit zu realisieren.

Über die Kommunikations- und PR-Agentur PR4YOU

Die in Berlin ansässige PR-Agentur & Kommunikationsagentur PR4YOU ist eine Full Service PR-Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen national und international in den Bereichen PR, Kommunikation, Werbung und Events.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen: https://www.pr4you.de

