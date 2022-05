RSM berät die DSI Informationstechnik GmbH beim Verkauf der DSI Datensicherheit GmbH an die Airbus Defence and Space GmbH

Düsseldorf, 03.05.2022 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, betreute die DSI Informationstechnik GmbH beim Verkauf der Tochterfirma DSI Datensicherheit GmbH an die Airbus Defence and Space GmbH.

Die DSI Informationstechnik GmbH mit Sitz in Bremen ist im Bereich der High-End-Elektronik für Luft- und Raumfahrtanwendungen tätig. Das Tochterunternehmen DSI Datensicherheit GmbH (DSI-DS) ist Spezialist für Krypto- und Tempest-Lösungen in der Luft- und Raumfahrt und bietet vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte Kryptographie- und Kommunikationssysteme für die Bereiche Raum- und Luftfahrt sowie Naval & Ground an.

Die Airbus Defence and Space GmbH ist einer der langjährigen Hauptkunden des Unternehmens und wird durch die Aquisition das schnelle Wachstum der DSI-DS unterstützen. Um Verwechslungen mit den anderen Unternehmen der DSI-Gruppe zu vermeiden, wird die DSI Datensicherheit GmbH zukünftig unter Aerospace Data Security GmbH firmieren.

Verantwortlich geleitet wurde der Verkauf im Bereich Tax durch RSM Partner StB/WP Rolf Mählmann, die Betretung in den Bereichen Financial und Verkaufsprozess erfolgte durch Florian Mühl, beide vom RSM Standort Bremen.

Die rechtliche Betreuung erfolgte durch Dr. Carsten Heuel (Federführung, M&A, Gesellschaftsrecht) von Ahlers & Vogel (Bremen).

Über RSM

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die rund 800 Mitarbeiter, darunter etwa 250 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 19 Büros aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 51.000 Mitarbeitern in 860 Niederlassungen in über 120 Ländern.

Weitere Informationen finden Interessenten unter: www.rsm.de

Kontakt

RSM GmbH

Nicole Weller

Georg-Glock-Straße 4

40474 Düsseldorf

0211 60055 400

presse@rsm.de

https://www.rsm.de/

Bildquelle: @RSM