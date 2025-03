Royale Foto-Tipps für perfekte Aufnahmen

Die britischen Royals gelten als Meister der Inszenierung, besonders Herzoginnen Kate und Meghan wissen, wie sie sich perfekt in Szene setzen. Ihre Fototricks können auch anderen helfen, auf Fotos selbstbewusst zu wirken und unerwünschte Einblicke zu vermeiden.

Der Blick an der Kamera vorbei

Herzogin Kate wird selten direkt in die Kamera schauend fotografiert – ein bewusster Trick, um müde oder halb geschlossene Augen zu vermeiden. Indem sie leicht an der Kamera vorbeischaut oder das Gesicht dezent zur Seite neigt, bleibt ihr Ausdruck natürlich. Diese Technik empfiehlt sich für alle, die ein starrer ‚Kamera-Gesicht‘ vermeiden möchten.

Haltung und Pose optimieren

Eine entspannte, gerade Körperhaltung ist entscheidend für eine elegante Ausstrahlung. Ein leicht geneigter Kopf sowie parallel zum Boden gerichtetes Kinn helfen dabei. Indem das Gewicht auf das Standbein verlagert und das freie Bein leicht nach vorne gesetzt wird, erzielt man eine definierte Silhouette – ein Tipp, den Herzogin Meghan für lange Beine nutzt.

Perfekte Sitzposition und Handhaltung

Für elegante Fotos in sitzender Position stellen die Herzoginnen die Beine parallel nebeneinander, anstatt sie zu überkreuzen, was unerwünschte Einblicke verhindert. Unsicher, wohin mit den Händen? Ein Zusammenführen der Hände in Bauchnabelhöhe wirkt souverän und faustfreies Spielen mit Accessoires wie Verlobungsringen, schmeichelt.

Meisterhaftes Lächeln und modische Kniffs

Authentisches und leicht geöffnetes Lächeln wirkt laut Studien am einnehmendsten. Auch Herzogin Meghans Genuss von modischen Accessoire-Tricks vergrößern die Wirkung ihrer Fotos. Zur Vermeidung von Fotopannen bei leichtem Wind, setzen die Royals kleine Gewichte in Kleidersäumen ein, um den formhaltenden Look zu bewahren und unerwünschte Einblicke zu verhindern.

Diese Einsichten in königliche Fotopraxis bieten Menschen weltweit eine Blaupause zur Optimierung der Selbstinszenierung. Entlehnt von Menschen, die das Rampenlicht gewohnt sind, bringen diese Techniken Eleganz und Selbstvertrauen in die alltägliche Fotografie. Die Royals geben so mehr als nur Mode weiter – sie intensivieren den Eindruck von Selbstvertrauen und Positivität.

Nicola Schmidt – Wirkungsverstärkerin ist Speakerin, Coach und leitet eine eigene Akademie.

Sie ist Expertin für einen wirkungsvollen Auftritt auf den Bühnen des Lebens. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit und Ausdruck steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

