Royal Private Coach – Wenn der Moment der Entspannung gebraucht wird

Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Gesundheit verbessern, Ihre Figur in eine bessere Form bringen oder einfach Ihren Körper und Geist stärken möchten? Sind Sie auf der Suche nach etwas Entspannung? Möchten Sie ein Gespräch mit einem unserer Lebens-, Erfolgs- oder Gesundheitscoaches führen, um eine klare Vorstellung von Ihren nächsten Schritten zu bekommen? Wollten Sie schon immer mit einem Personal Trainer trainieren oder einen privaten Coach konsultieren, um herauszufinden, wie Sie Ihre Ziele erreichen können? Dann ist Royal Private Coach die richtige Wahl für Sie!

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir, was Sie erreichen möchten und helfen Ihnen, Ihre Ziele mit einem breiten Wissen und Erfahrung in den Bereichen Fitness und Life-Balance anzugehen. Dabei motivieren wir Sie ständig und unterstützen Sie dabei, Ihr bestes Leben zu führen. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen effiziente Wege auf, um Ihr persönliches Ziel zu erreichen und Ihre Vision in die Realität umzusetzen.

Zu diesem Zweck haben wir spezielle Programme zur Gewichtsreduktion, Muskelstärkung und Life Balance entwickelt, die in den letzten zehn Jahren bereits vielen Kunden in Deutschland und Europa geholfen haben, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Wir begleiten Sie auf diesem Weg, erklimmen gemeinsam mit Ihnen den Berg und führen Sie an die Spitze. Um ein hohes Niveau des persönlichen Trainings und der Kundenbetreuung zu garantieren, führen wir Qualitätskontrollen mit unseren Trainern durch und begrenzen die Anzahl unserer Trainer und Kunden. Es geht nur um SIE!!!

Über Royal Private Coach

Royal Private Coach ist führend in der Ausbildung von Wellness-/Gesundheits-Coaches, Tools zur Verhaltensänderung, Beratung für Wellness-Coach-Programme und Ressourcen für alle Wellness-Coaches und Wellness-Coaching-Programme auf der ganzen Welt. Royal Private Coach bietet einen systematischen Rahmen für Wellness- und Gesundheitsexperten in den Bereichen Athletic, Kraft, Gewichtsreduktion, Fitness, Ernährung, Cardio, Gesundheit, Gestaltung, Yoga, Lebensbalance und Pilates, um mit ihren Kunden und Patienten die positiven Veränderungen im Lebensstil vorzunehmen, die sie benötigen, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Personal Training hat für jeden etwas zu bieten!

Die Zusammenarbeit mit einem der Personal Trainer von Royal Private Coach kann Ihnen dabei helfen, Ihre Fitness- und Ernährungsziele zu erreichen. Jeder Personal Trainer von Royal Private Coach ist ein erfahrener Profi mit jahrelanger Erfahrung in Trainingswissenschaft, Physiologie und Ernährung, der sich mit einer Vielzahl von Fitness-Hintergründen auseinandersetzt.

Unsere staatlich geprüften Trainer arbeiten mit Ihnen zusammen und vereinbaren mit Ihnen, wann und wo es für Sie am besten passt.

-Strukturierte Zielplanung

-Zeitspezifische Fristen für Ereignisse

-Personalisierte Programmierung

Ihre Fitness-Reise, Ihr Weg

Unser innovatives Trainingssystem ist wissenschaftlich fundiert und wird mit Leidenschaft durchgeführt. Unsere Trainer entwickeln ein individuelles Trainingsprogramm, das auf Ihren Körper, Ihren Lebensstil und Ihr Budget abgestimmt ist und Ihnen hilft, Ihre Kraft zu steigern, Ihre Beweglichkeit und Kondition zu verbessern und gleichzeitig Ihren Fitnesszielen näher zu kommen.

Fitness-Experten

Ihr Trainer wird Ihnen sagen, welche Gewichte Sie verwenden sollten, wie lange Ihre Erholungsphase dauern sollte und wo Sie Ihre Herzfrequenz für maximale Leistung ansetzen sollten.

Coaching-Stil

Brauchen Sie einen persönlichen Cheerleader, Drill-Sergeant oder Motivationscoach? Teilen Sie uns mit, welcher Coaching-Stil zu Ihnen passt, damit Sie den perfekten Trainer finden und das Beste aus Ihrer Trainingszeit herausholen können.

Zu Hause, im Fitnessstudio oder unterwegs

Fitness sollte persönlich und bequem sein. Deshalb kombinieren wir das Beste aus 1:1-Coaching mit modernsten Programmen, um Ihnen ein Erlebnis zu bieten, das genau auf Sie zugeschnitten ist, unabhängig von Ihrem Leistungsniveau und wo immer Sie sind.

Echte Fitness mit echten Menschen

Ihr Royal Private Coach Erlebnis wird von einer realen Person unterstützt – einem erfahrenen Personal Trainer, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Egal, ob Sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder zum ersten Mal aktiv werden wollen, unsere Online-Trainer holen Sie dort ab, wo Sie stehen und bringen Sie weiter.

Unterstützungssystem

Beständigkeit kann schwierig sein. Deshalb weiß Ihr Trainer, wie Sie ticken. Täglich, wöchentlich und monatlich steht er Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren und Sie bei der Stange zu halten.

Förderung eines besseren Arbeitsumfelds

Ganz gleich, ob Sie vor, während oder nach dem Arbeitstag Trainingsprogramme anbieten möchten, unser Royal Private Coach -Gruppentraining ist ebenso unterhaltsam wie anspruchsvoll. Bewegung am Arbeitsplatz kann für sofortigen Stressabbau, Entspannung und einen Energieschub sorgen, der den ganzen Arbeitstag anhält.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere speziell konzipierten Firmenfitness-Trainingsprogramme Ihr Arbeitsumfeld zum Besseren verändern und Ihren Mitarbeitern vermitteln können, wie wichtig es ist, bestmöglich auf sich selbst aufzupassen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, neue Freundschaften zu schließen und Ihr derzeitiges Arbeitsumfeld in eine gesündere Atmosphäre zu verwandeln, an der sich alle erfreuen können.

SIE FINDEN BEI UNS DEN RICHTIGEN COACH UND DIE PASSENDE LOCATION FÜR IHR PERSONAL TRAINING

Kontakt

Royal Private Coach

Jürgen Kieweg

Sheraton Hotel, Arabella Str. 5

81925 München

+49 (0) 89 231 66 890

info@royalprivatecoach.com

https://berlin.royalprivatecoach.de/

