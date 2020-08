Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-500

Automatisch bis zu 2 oder 4 Beete bewässern

– Bequeme Steuerung per Gratis-App Elesion

– Bis zu 3 Bewässerungs-Zyklen pro Tag

– Bis zu 12 Stunden Bewässerungs-Dauer

– Wasser-Verbrauch in der App einsehbar

– Auch manuelle Bewässerung möglich

– 2 separat regulierbar Schlauchanschlüsse

Den Garten komplett automatisch bewässern – ob an heißen Tagen oder während der Urlaubszeit: Von nun an sind die Pflanzen immer optimal mit Wasser versorgt.

Aus 1 mach 2: Dank 2-Wege-Schlauch-Verteiler bewässert man den Garten ganz individuell über bis zu 2 Schläuche. Dazu muss nur der Wasserhahn am Wasserverteiler aufgedreht werden.

Programmierbarer Bewässerungs-Plan: Per App legt man fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden – nur während der Abwesenheit oder über den ganzen Sommer.

Die volle Kontrolle per App “Elesion” – auch weltweit lassen sich alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Die Bewässerung kann auch manuell gestartet werden – z.B. direkt vom Liegestuhl aus. So behält man sogar den Wasserverbrauch per App im Blick.

Steuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man per App Szenarien ein. Und diese startet man bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung!

Bewässerungscomputer BWC-500 von Royal Gardineer mit WLAN-Gateway, 2 Bewässerungs-Ventilen mit Adaptern, 2-fach-Wasserverteiler, 2 Schlauch-Schnell-Kupplungen, Wasserhahn-Verbinder und deutscher Anleitung

WLAN-Bewässerungscomputer mit Bewässerungs-Ventil:

– Für die automatische Bewässerung der Pflanzen

– Ideal auch während der Urlaubszeit und an heißen Tagen

– Bequem steuerbar per WLAN und App

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Batteriestands-Anzeige u.v.m.

– Bewässerungs-Plan einfach in der App einrichten

– Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 11 Stunden 59 Minuten

– Bis zu 3 Bewässerungszyklen pro Tag programmierbar

– Bewässerung auch manuell starten: in der App für 5 bis 60 Minuten, per Taste am Bewässerungs-Ventil für 5 Minuten

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Apple Siri: per App programmierte Szenen sind per Sprachbefehl ausführbar

– Maximaler Wasser-Durchfluss: 35 Liter/Minute

– Wasser-Verbrauch in der App einsehbar: ab Wasser-Durchfluss von 20 Liter/Minute

– Passt an alle handelsüblichen Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4″-Gewinde (mit Siebeinsatz)

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Für Wassertemperaturen von 0 – 50 °C geeignet

– Keine blockierte Steckdose dank durchgeschleifter Steckdose am WLAN-Gateway

– Verbindungsmöglichkeit für bis zu 4 Ventile und 1 Feuchtigkeits-Sensor

– WLAN-Gateway und Bewässerungs-Ventil verbunden per 433-MHz-Funk

– Funk-Reichweite Bewässerungs-Ventil zum Gateway: bis zu 60 m, WLAN-Gateway zum Router: bis zu 50 m

– Einfache Bedienung per Tastendruck: für manuelles Ein-/Ausschalten und WLAN-Verbindung

– Stromversorgung Bewässerungs-Ventil: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung WLAN-Gateway: 230 Volt

– Maße Bewässerungs-Ventil: 15,4 x 10,2 x 4,5 cm, Gewicht: 250 g

– Maße WLAN-Gateway: 12,6 x 5,9 x 7,5 cm, Gewicht: 140 g

2-Wege-Schlauch-Verteiler:

– Separate Regulierung für jeden Anschluss dank Drehschaltern

– Passt an alle handelsüblichen Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4″-Gewinde

– Material: Kunststoff, Hals mit Zink-Legierung

– Maße: 12 x 7 x 11 cm, Gewicht: 160 g

– EAN: 4022107945745

Preis: 98,70 EUR

Bestell-Nr. NX-6496-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6496-3103.shtml

4-Wege-Schlauch-Verteiler:

Preis: 168,42 EUR

Bestell-Nr. NX-6497-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/tkhpGLRK

