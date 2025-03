Royal Gardineer Smarter Boden-Feuchtigkeits- & Temperatur-Sensor SUN-100

Bodenklima überwachen für optimales Pflanzenwachstum

– Smarter 2in1-Sensor mit Bluetooth für beste Daten-Übersicht per App

– Ideal für Gartenboden und -Pflanzen, Pflanzen in großen Töpfen und mehr

– Wetterfestes Gehäuse nach IPX5

– Kostenlose App „ELESION“ für einfache Kontrolle am Smartphone

– Batteriebetrieb mit bis zu 4 Monaten Laufzeit

Ein smarte Sensor von Royal Gardineer misst präzise die Bodenfeuchte und -temperatur und überträgt die Daten direkt an die kostenlose App „ELESION“ auf dem Smartphone. Die App eignet sich für Blumen, Kräuter und andere Pflanzen im Garten oder auf der Terrasse.

Dank IPX5-Schutz ist der Sensor wetterfest gegen Regen und Nässe und somit ideal für den Dauereinsatz im Freien geeignet. Auch große Pflanzgefäße auf Balkon oder Terrasse profitieren von der zuverlässigen Überwachung der Bodenverhältnisse.

Die Energieversorgung erfolgt über eine Batterie mit einer Laufzeit von bis zu vier Monaten. Dies ermöglicht eine langfristige Nutzung bei minimalem Wartungsaufwand.

Der Sensor lässt sich zudem nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Die Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Geräten ermöglicht eine zentrale Steuerung aller angeschlossenen Geräte, inklusive automatisierter Funktionen für eine optimierte Pflanzenpflege.

– Ideal für Gartenboden und -pflanzen

– Überwacht Feuchtigkeit des Bodens / der Erde und Umgebungstemperatur

– Misst die Temperatur von -10 bis 60 °C und die Feuchtigkeit von 0 – 100 %

– Bluetooth zur kabellosen Verbindung mit Mobilgerät, Reichweite: bis 10 m

– Per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) Zugriff auch von weltweit

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Anzeigen von Messwerten

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Warnung bei niedrigem Batteriestand per App

– Wetterfestes Gehäuse: IPX5

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 4 Monate Laufzeit

– Maße: 240 x 53 x 32 mm, Gewicht: 88 g

– Smarter Pflanzen-Sensor SUN-100 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107445665

