Royal Gardineer Programmierbarer Bewässerungscomputer BWC-495.bt

Die Pflanzen sind bestens versorgt – vollautomatisch und ganz komfortabel

– Individuelle Zeitsteuerung mit manueller Regenpause

– Wetterdatenabgleich per App für Regenpausen

– Bluetooth 5 für Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Optionale WLAN-Gateway für weltweiten Zugriff

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Den Garten komplett automatisch bewässern – ob an heißen Sommertagen oder während der Urlaubszeit: Von nun an sind die Pflanzen mit dem BT-Bewässerungscomputer von Royal Gardineer stets optimal mit Wasser versorgt.

Programmierbarer Bewässerungsplan: Per Bluetooth und App legt man fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden. Man kann beliebig viele Bewässerungszyklen pro Tag programmieren und die Bewässerung bei Regen einfach pausieren lassen. Die aktuelle Wetterprognose sieht man bequem per App ein. So passt man die Bewässerung der Pflanzen ganz nach Bedarf an.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: In wenigen Schritten lassen sich per App Szenarien einrichten, die man in Bluetooth-Reichweite bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung startet! Per optionalem WLAN-Gateway steuert man alle Funktionen auch weltweit direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ideal zur regelmäßigen automatischen Pflanzen-Bewässerung an heißen Tagen und während der Urlaubszeit

– Bluetooth 5 für Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC, bis 15 m Reichweite

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Steuerung, Batteriestands-Anzeige u.v.m.

– Auch weltweit steuerbar per optionaler WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life-und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Kompatibel zu Amazon Alexa: per Amazon Echo und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuerbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar und nutzbar

– Bewässerungsdauer: bis 23 Stunden 59 Minuten

– Beliebig viele Bewässerungszyklen pro Tag programmierbar

– Manuelle Bewässerungs-Pause bei Nässe: 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden

– Wetterdatenabgleich per App: für manuelle Bewässerungsanpassungen ganz nach Bedarf

– Maximaler Wasser-Durchfluss: 37 Liter/Minute

– Für Wassertemperaturen von bis zu 46 °C geeignet

– Betriebstemperatur: 4 – 55 °C

– Passt an alle Wasserhähne mit 3/4″- und 1/2″-Gewinde

– Wetterfest: IP55

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 11,3 x 12 x 5,2 cm, Gewicht: 375 g

– Bewässerungscomputer BWC-495.bt inklusive Filter mit Gummiring, 1/2″-Adapter, 3/4″-Adapter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398657

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7161-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7161-3103.shtml

Mit WLAN-Gateway für weltweite Steuerung:

Royal Gardineer Programmierbarer Bewässerungscomputer BWC-495.bt mit WLAN-Gateway & App-Steuerung

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7171-625

Royal Gardineer 2er-Set Bewässerungscomputer BWC-495.bt mit WLAN-Gateway & App-Steuerung

Preis: 75,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7172-625

Royal Gardineer 4er-Set Bewässerungscomputer BWC-495.bt mit WLAN-Gateway & App-Steuerung

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7173-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/srGYsZDZG3m5xrF

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

