Fröhlicher Wohnwagen für gefiederte Camper im Garten

Royal Gardineer Nistkasten in Wohnwagen-Optik aus Holz mit Metalldach, mit Verzierung

Fröhlicher Wohnwagen für kleine Zugvögel und gefiederte Camper im Garten

– Einfach aufhängen

– Bequeme Reinigung

– Ideal auch zum Spielen

Naturbeobachtung für die ganze Familie: Mit so einem Vogelnistkasten von Royal Gardeneer erlebt man den Einzug einer Vogel-Familie hautnah mit. Gemeinsam lassen sich die Brutpflege und die ersten Flugversuche des Nachwuchses beobachten.

Hingucker im Garten und auf dem Balkon: Dieser fröhliche Wohnwagen für Gartenvögel bereitet der ganzen Familie Freude. Er wird einfach aufgehängt und schmückt detailreich verziert zu jeder Jahreszeit den Außenbereich.

Luke auf und sauber! Nach der Brutzeit ist der Nistbereich einfach zu reinigen und besenrein für den nächsten Vogel-Einzug. Die neuen Mieter können kommen!

– Optik eines Klein-Wohnwagens mit drehbaren Rädern und Kupplung

– Verziert mit Blumendekor, Fensterrahmen u.v.m.

– Ideal für die ganze Familie: auch zur Naturbeobachtung und sogar zum Spielen geeignet

– Eingangsloch (Ø 30 mm)

-Verschließbare Reinigungsklappe auf der Rückseite

– Robuste Drahtseil-Schlaufe: einfach an Ast oder Haken aufhängen

– Material: Korpus aus Holz mit Metalldach

– Maße: 240 x 170 x 155 mm, 605 g

– EAN: 4022107344333

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. NX-8332-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8332-3503.shtml

Royal Gardineer Nistkasten in Wohnwagen-Optik aus Holz, mit farbenfrohen Details

Fröhlicher Wohnwagen für Zugvögel und gefiederte Dauer-Camper im Garten

– Viele Details zum Entdecken

Schmuckstück im Garten und auf dem Balkon: Dieser fröhliche Wohnwagen für Gartenvögel bereitet der ganzen Familie Freude. Er wird einfach aufgehängt und schmückt detailreich verziert zu jeder Jahreszeit den Außenbereich.

Wohnkomfort für Vögel: Der überdachte Eingangsbereich mit Sitzstange bietet einladende Anflugs-Möglichkeit und trockene Futtervergabe für das Vogel-Elternpaar. Und die Kleinen werden nicht so schnell regennass. Die Aufhängung im Geäst sorgt für natürliche Bewegung im Häuschen.

– Verspielt-häusliche Optik eines dauerhaft aufgestellten Wohnwagens mit Standfläche

– Detailreich verziert mit farbenfrohen Miniaturen: Dachkoffer, Camping-Geschirr, Picknick-Decke, Fahrrad, Pflanzen, Katze u.v.m.

– Ideal für die ganze Familie: auch zur Naturbeobachtung

– Überdachtes Eingangsloch (Ø 28 mm) mit Sitzstange

– Reinigungsklappe auf der Rückseite

– Robuste Seil-Schlaufe: einfach an Ast oder Haken aufhängen

– Material: Korpus aus Holz

– Maße: 280 x 160 x 185 mm, 650 g

– EAN: 4022107344340

Preis: 20,99 EUR

Bestell-Nr. NX-8331-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/sWBpmlgw

