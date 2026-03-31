Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-625.fb
Per Funk gesteuert: Bewässerung lässt sich bequem per Fernbedienung aktivieren
– Funk-Fernbedienung mit bis zu 50 m Reichweite für einfache & bequeme Bedienung
– Wetterfester Bewässerungscomputer: IP55
– 6 Bewässerungsdauern: 5, 10, 30, 60, 90 und 120 Minuten
– Bewässerung lässt sich auch manuell starten und stoppen
– Lange Batterielaufzeit von bis zu 6 Monaten: reicht für die warmen Monate
Bequeme Steuerung per Funk-Fernbedienung: Mit der handlichen Fernbedienung lässt sich die Bewässerung aus bis zu 50 Metern Entfernung starten oder stoppen – ein Gang zum Wasserhahn ist nicht nötig.
Sechs verschiedene Bewässerungsdauern: Von fünf Minuten für eine kurze Zwischenbewässerung bis zu zwei Stunden für eine gründliche Durchfeuchtung – ein Tastendruck auf der Fernbedienung genügt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schließt sich das Ventil automatisch. Ein manuelles Starten und Stoppen ist jederzeit möglich.
Wetterfest für den Dauereinsatz: Dank Schutzklasse IP55 hält der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer Wind, Regen und Feuchtigkeit stand. Das stabile Gehäuse schützt die Elektronik zuverlässig vor Nässe und Staub.
Einfache Installation ohne Stromanschluss: Der Betrieb erfolgt über Batterien – eine Steckdose in der Nähe ist nicht erforderlich. Der Bewässerungscomputer wird direkt am Gartenwasserhahn befestigt, der Gartenschlauch lässt sich wahlweise per Klick-Anschluss verbinden. Das System ist damit schnell einsatzbereit.
– Ideal für die Gartenbewässerung mit definierter Dauer je nach Bedarf
– Bequeme und einfache Steuerung per Funk-Fernbedienung: bis zu 50 m Reichweite (freies Feld), Funkfrequenz: 433,92 MHz
– 6 Bewässerungsdauern: 5, 10, 30, 60, 90 und 120 Minuten
– Bewässerung lässt sich auch manuell starten und stoppen
– Max. Wasserdurchfluss bei 1 bar: ca. 16 Liter/Minute
– Betriebs-Wasserdruck: 7,25 116 psi / 0,5 8 bar
– Betriebstemperatur: 4,5 – 45 °C
– Für kalte Wassertemperaturen geeignet
– Passt an alle Wasserhähne mit 3/4″- oder 1/2″-Gewinde
– Passt an alle Schläuche mit Klick-Anschluss oder 3/4″-Gewinde
– Wetterfester Bewässerungscomputer: IP55
– Stromversorgung Bewässerungscomputer: 2 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 6 Monate Laufzeit (bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1 Batterie 23 A 12 V (enthalten)
– Maße: 107 x 63 x 43 mm, Gewicht: 239 g
– Bewässerungscomputer BWC-625.fb inklusive, Klick-Anschluss-Adapter mit 3/4″-Gewinde, Wasserhahn-Adapter für 1/2″-Gewinde, Fernbedienung inklusive 23 A 12 V Batterie, Dichtungsband und deutscher Anleitung
Der Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-625.fb mit Ventil, Funk-Fernbedienung, IP55, Batterie ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7036-625 zum Preis von 23,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
Royal Gardineer 2er-Set Bewässerungscomputer BWC-625.fb mit Ventil, Funk-Fernbedienung, IP55
Preis: 45,99 EUR
Bestell-Nr. JX-7037-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/NrKrYoiPgB6oqR4
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