ROWE bringt neue Produktlinie auf biosynthetischer Basis auf den Markt

SUNSPEED® Motorenöle vereinen Performance und Nachhaltigkeit

Worms, den 3. Juni 2024 – Das neue ROWE SUNSPEED ist ein Motorenöl auf 100% biosynthetischer Basis. Frei von Mineralölen fossilen Ursprungs setzt ROWE SUNSPEED auf Basisöle mit hochleis-tungsfähigen synthetischen Kohlenwasserstoff-Verbindungen, die zu 100% aus pflanzlicher Biomasse synthetisiert werden. Der innovative Schmierstoff verbindet Nachhaltigkeit mit beindruckenden Leis-tungswerten.

„Die Performance muss stimmen, ansonsten würde so ein Produkt gar nicht angenommen werden“, erklärt Otto Botz, federführend verantwortlich für die Entwicklung von ROWE SUNSPEED®. „Unser Motorsportteam ROWE RACING setzt seit Jahren auf eine unserer Formulierungen mit Basisölen aus 100 % Biomasse, und das überaus erfolgreich. Das Wissen um die Machbarkeit und die Leistungsfähig-keit sind also schon lange im Haus. Davon profitierte der normale Autofahrer aber bisher nicht. Genau das haben wir jetzt mit unserem neuen Produkt geändert.“

Technologischer Fortschritt für alle

Das synthetisierte Basisöl nutzt aus Biomasse gewonnenes Pflanzenfett, das extrahiert und zu Pflan-zenölen raffiniert wird. Der erneuerbare Rohstoff weist keine Verunreinigungen auf, wie sie in her-kömmlichen Basisölen enthalten sind. Die Technologie dahinter hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, sodass ROWE heute in der Lage ist, ein breites Sortiment an Viskositäten für viele Fahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate herzustellen.

Perspektivisch soll für jedes konventionelle Produkt eine SUNSPEED®-Variante im Stammwerk in Worms, einem der modernsten Schmierstoffwerke Europas, produziert werden. Den Anfang machen sechs Pkw-Öle und ein Racing-Öl mit den jeweils am häufigsten nachgefragten Viskositäten.

„Jedes einzelne biosynthetische Produkt erfüllt dieselben Anforderungen wie sein mineralölbasiertes Gegenstück und entspricht aktuellen Industriestandards“, erklärt Co-Geschäftsführer Stefan Wermter. „Insbesondere die Anwendungssicherheit und die Kompatibilität mit anderen Ölen sind uns besonders wichtig, um den Umstieg für all diejenigen, die eine nachhaltige Alternative bevorzugen, möglich zu ma-chen – unabhängig davon, welchen Pkw sie fahren.“

„Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Zeit des Um- und Neudenkens – und wir als ROWE sind mittendrin. Als einer der ersten Schmierstoffhersteller bieten wir eine nachhaltige Motorenöl-Alternative, die verbraucherorientiert eine Lücke im Sortiment einer ganzen Branche schließt. Wir sind überzeugt, dass unsere neue Produktreihe ROWE SUNSPEED® eine bewusstere Auseinandersetzung mit qualita-tiv hochwertigen Schmierstoffen fördert“, führt ROWE Geschäftsführerin Dr. Alexandra Kohlmann aus.

ROWE SUNSPEED® ist ab dem dritten Quartal 2024 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Web unter: rowe-oil.com/sunspeed

ROWE steht seit 1995 für hochwertige Schmierstoffe und bietet ein Vollsortiment, das in mehr als 80 Ländern verfügbar ist. Ebenso vielseitig wie unser Produktportfolio ist auch das Unternehmen selbst. Hier finden Sie Informationen zur ROWE-Gruppe, unserem hochmodernen Werk in Worms, der Marke ROWE sowie der Geschäftsführung.

