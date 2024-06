Rotzinger vertraut auf IT-Management von baramundi

baramundi Software GmbH gewinnt Rotzinger Gruppe als Kunden für Unified Endpoint Management Lösung

Augsburg, 4. Juni 2024 – Die baramundi Software GmbH freut sich die Rotzinger Gruppe im Kreis ihrer Kunden begrüßen zu dürfen. Der renomierte Schweizer Anlagenproduzent für Lebensmitteln, Pharma und Kosmetik setzt jetzt zur Verwaltung seiner IT-Infrastruktur auf die Unified Endpoint Management (UEM) Lösung des Augsburger Softwareherstellers. Die Entscheidung zukünftig sowohl den Hauptsitz als auch die Standorte der Rotzinger Gruppe im Ausland mit baramundi zu betreuen, fiel aufgrund der herausragenden Anwenderfreundlichkeit, Effizienz und Funktionsvielfalt der Lösung.

Benjamin Wicki, CIO der Rotzinger Gruppe, bekannte zu der Entscheidung: „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt baramundi haben. Schon die ersten Tests haben gezeigt, dass es uns den IT-Management-Alltag erheblich vereinfacht. Die Lösung ist äußerst anwenderfreundlich und bietet alle Funktionen, die wir benötigen, um unsere globalen Standorte effektiv zu betreuen.“

Caner Aslan, Country Manager von baramundi Schweiz, betonte die Bedeutung des Entscheids der Rotzinger Gruppe: „Der Entscheid der Rotzinger Gruppe für baramundi zeigt, wie wichtig Unified Endpoint Management heute ist. Die Wahl von baramundi ist zudem ein weiteres Beispiel für unseren Erfolg in der Schweiz. Wir freuen uns sehr, die Rotzinger Gruppe als Kunden begrüßen zu dürfen und sie bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen.“

Die baramundi Software GmbH ist ein führender Anbieter von Unified Endpoint Management Lösungen und unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre IT effizient zu verwalten und zu sichern.

Über die baramundi software GmbH

Die baramundi software GmbH ermöglicht Unternehmen und Organisationen das effiziente, sichere und plattformübergreifende Management von Arbeitsplatzumgebungen in IT und OT. Mehr als 5000 Kunden aller Branchen und Größen mit über 3 Millionen Endpoints profitieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und den ausgezeichneten Produkten des deutschen Herstellers. Diese sind in der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zukunftsorientierten Unified-Endpoint-Management-Ansatz zusammengefasst: Client Management, Mobile Device Management und Endpoint Security erfolgen über eine gemeinsame Oberfläche, in einer einzigen Datenbank und nach einheitlichen Standards.

Die Lösung ermöglicht die Automatisierung von Routinearbeiten, eine umfassende Übersicht über Netzwerk und Endgeräten sowie die Optimierung und Absicherung vernetzter Prozesse: auf (i)PCs, Servern und Notebooks sowie auf Mobilgeräten und ICS. IT-Verantwortliche werden damit in die Lage versetzt, kontinuierlich den aktuellen Sicherheitsstatus der IT-Infrastruktur zu verfolgen und diese optimal gegen Cyberangriffe zu schützen.

Der Firmensitz der baramundi software GmbH befindet sich in Augsburg. Die Produkte und Services des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens sind Made in Germany. Beim Vertrieb, der Beratung und Betreuung von Anwendern arbeitet baramundi weltweit erfolgreich mit Partnerunternehmen zusammen.

Firmenkontakt

baramundi Software GmbH

Franz Braun

Forschungsallee 3

86159 Augsburg

+49 821 56 70 80



https://www.baramundi.com/de-de/

Pressekontakt

AxiCom GmbH

Tristan Fincken

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 90 820



https://www.acxiom.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.