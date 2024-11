ROSSI zeigt spannende Werkschau im Frankfurter Szenerestaurant Eat’n’Art

Einzigartige Verbindung von ausdrucksstarker Kunst, innovativer Küche und stilvollem Ambiente – vom 6. Dezember 2024 bis 30. April 2025.

Kunstbegeisterte und Genießer können sich auf ein besonderes Zusammenspiel von Kulinarik und Kunst freuen: Der aus Mönchengladbach stammende Künstler Roger Wagner alias ROSSI stellt ab dem 6. Dezember für mehrere Monate seine neuesten Werke im Frankfurter Restaurant „Eat’n’Art“ aus. Die Ausstellung zeigt ausdrucksstarke Gemälde mit Anleihen aus Pop-Art und Expressionismus, die nicht nur Menschen und vielem mehr ein Gesicht geben, sondern auch die persönlichen Emotionen des Künstlers widerspiegeln.

Die Werke von ROSSI zeichnen sich durch kräftige Farben, dynamische Kompositionen und tiefgehende Gefühle aus. Mit einem unverkennbaren Stil, zeitgenössischer Ästhetik und Mixed-Media-Techniken zieht der Künstler die Betrachter in seinen Bann. Die Gemälde erkunden Themen wie die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt, Sinnfragen, Menschenwürde, Populärkultur, Momente der Stille und Reflexion.

Die ideale Kulisse für diese außergewöhnliche Ausstellung bietet das Szenerestaurant „Eat’n’Art“ im Frankfurter Stadtteil Dornbusch, das für seine innovative Küche und stilvolles Ambiente bekannt ist. „Es ist uns eine Freude, die Werke eines so talentierten Künstlers in unseren Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen“, sagt die Inhaberin Ingrid Blersch, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten Frank Neidhold immer wieder ungewöhnliche Kunstausstellungen möglich macht. In der Kunstszene ist das Eat’n’Art seit über 20 Jahren ein Begriff: „Unsere Gäste lieben es, Kunst und Kulinarik in einem völlig neuen Rahmen zu erleben.“

Besondere Verbindung von Kunst und Kulinarik seit über 20 Jahren

Dass das Restaurant eine „coole Location“ ist, findet auch Roger Wagner, der hinter dem Künstlernamen ROSSI steckt und in Mönchengladbach lebt und arbeitet. „Man spürt einfach, dass die Betreiber des Eat’n’Art für besondere Kunst und Kulinarik geradezu brennen. Zahlreiche unbekannte wie auch namhafte Künstler haben hier schon ausgestellt. Und schließlich ist Frankfurt eine spannende, pulsierende Stadt mit unglaublich interessanten Menschen und vielen Kunstinteressierten.“

In der Ausstellung wird eine repräsentative Auswahl typischer ROSSI-Werke im Großformat zu sehen sein, die alle in diesem Jahr entstanden sind. „Ich male, was ich fühle!“, fasst der Künstler zusammen. Seine Markenzeichen sind ausdrucksstarke Farben und Kontraste, markante Formen und eine dezente Vereinfachung des Gegenständlichen – gemalt mit Acrylfarben und Öl-Pastell auf Leinwand, aber auch mit Kohle, Bleistift und Aquarelltechnik. „Ich bin ein kreativer Krebs und Freigeist, der neugierig auf das Leben mit all seinen Facetten ist, und lasse mich überwiegend von meinem Herzen und meinen Gefühlen leiten. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man Kunst intensiv lebt und liebt, sie einem auch viel Liebe zurückgeben wird.“

Stark limitierte Kunst-Reproduktionen in der Dauerausstellung

Die mehrmonatige Dauerausstellung im Eat’n’Art umfasst stark limitierte Kunst-Reproduktionen auf höchstem Produktionsniveau, jedes Motiv wurde nur dreimal reproduziert und rückseitig vom Künstler persönlich signiert. Alle Reproduktionen sind käuflich zu erwerben, ebenso die Originalkunstwerke von ROSSI – in diesem Fall stellt das Restaurant den Kontakt zum Künstler her.

Die Ausstellung im Eat’n’Art kann vom 6. Dezember 2024 bis 30. April 2025 zu den regulären Öffnungszeiten des Restaurants besichtigt werden und richtet sich an Kunstliebhaber, die Freude an ausdrucksstarken Kunstwerken haben. Die Werke von ROSSI sind nicht nur eine Bereicherung für die Sinne, sondern regen auch zum Nachdenken an und laden die Gäste ein, einen Moment innezuhalten und in die Welt des Künstlers einzutauchen.

Interessierte finden nähere Informationen auf der Webseite www.eat-and-art.com und auf ROSSIs Instagram-Seite: www.instagram.com/rossi_dot_art.

Roger Wagner alias ROSSI ist ein Künstler aus Deutschland, der seit über 35 Jahren malt, zeichnet und fotografiert. Er lebt und arbeitet in Mönchengladbach und liebt es, seine Kreativität in allen Formen auszuleben. Das „Eat’n’Art“ in Frankfurt, betrieben von Ingrid Blersch, gilt als Szenekneipe und Stadtteilrestaurant gleichermaßen. Ihr Lebensgefährte Frank Neidhold kommt aus der Kunst- und Musikszene und präsentiert wechselnde Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern im Gastraum.

Kontakt

ROSSI dot ART

Roger Wagner

Konrad-Zuse-Ring 1

41179 Mönchengladbach

0151-22359798



https://www.instagram.com/rossi_dot_art

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.