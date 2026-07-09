Rosenstein&Söhne 7-teiliges traditionelles Matcha-Tee-Set

Ein Set für ein authentisches Tee-Erlebnis wie bei der japanischen Teezeremonie

• Komplettes Matcha-Set für die traditionelle Zubereitung zu Hause

• Hochwertiger Bambusbesen für feinporigen, cremigen Matcha

• Stilvolle Matcha-Schale in Seladon-Blau als eleganter Blickfang

• Ideal für Matcha-Latte, Frühstücksrituale und Tee-Momente

• Perfektes Geschenk für Matcha-Liebhaber und Tee-Genießer

Traditionelle Matcha-Zubereitung in den eigenen vier Wänden: Das 7-teilige Matcha-Set von Rosenstein & Söhne enthält alle Utensilien für den direkten Einstieg in die klassische Teezubereitung – zusätzliches Zubehör ist nicht erforderlich.

Fein aufgeschäumter Matcha mit cremiger Konsistenz: Der präzise gefertigte Bambusbesen verteilt das Matcha-Pulver gleichmäßig und sorgt für einen feinen, luftigen Schaum ohne Klümpchen. Das Ergebnis überzeugt sowohl pur als auch als Grundlage für einen cremigen Matcha Latte.

Perfekte Kontrolle bei jedem Handgriff: Die großzügig geformte Matcha-Schale bietet ausreichend Platz zum Aufschlagen und unterstützt eine ruhige, gleichmäßige Zubereitung. So gelingen traditionelle Zubereitungstechniken besonders komfortabel.

Für bewusste Genussmomente im Alltag: Ob als fester Bestandteil der Morgenroutine, kleine Auszeit zwischendurch oder für einen frisch zubereiteten Matcha Latte – das Set verbindet traditionelle Teekultur mit modernem Lebensstil.

Komplett ausgestattet und sofort einsatzbereit: Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen den unkomplizierten Einstieg in die traditionelle Matcha-Zubereitung. Damit eignet sich das Set auch als hochwertige Geschenkidee für Matcha-Einsteiger und Teeliebhaber.

• Komplettes Matcha-Set für die traditionelle Zubereitung zu Hause

• Hochwertiger Bambusbesen für feinporigen, cremigen Matcha

• Stilvolle Matcha-Schale in Seladon-Blau als eleganter Blickfang

• Ideal für Matcha-Latte, Frühstücksrituale und Tee-Momente

• Perfektes Geschenk für Matcha-Liebhaber und Tee-Genießer

• Set-Gewicht: ca. 497 g

• Set bestehend aus Schale, Sieb, Löffel mit Halter, Bambusbesen mit Halter, Teetuch und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107484671

Das Rosenstein & Söhne 7-teiliges traditionelles Matcha-Tee-Set mit Bambusbesen ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1130-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/TgAF269LHn5NjPc

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