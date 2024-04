Rosenstein & Söhne Smarte Digital-Küchenwaage mit Kalorienzähler

Informiert per App über die Energie- und Nährwerte der Nahrungsmittel

Die neue Kalorienwaage mit Nährwertrechner von Rosenstein & Söhne ist vielseitig einsetzbar: Die

Waage ermöglicht das exakte Abwiegen von Zutaten bis zu 5 kg und garantiert so die genaue

Zubereitung von Speisen und Backwaren. Doch damit nicht genug: Auch das Gewicht von Briefen und

Paketen lässt sich mit der Waage schnell und einfach ermitteln, was sie zu einem unverzichtbaren

Helfer im Alltag macht.

Mit der intuitiv zu bedienenden ELESION App haben die Benutzerinnen und Benutzer die volle

Kontrolle über ihre Küchenaktivitäten. Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die

Anzeige von Nährwertinformationen zu Lebensmitteln auf dem Mobilgerät sowie die Möglichkeit, den

durchschnittlichen Kaloriengehalt von Mahlzeiten abzurufen. Mit diesen Funktionen wird das

Verfolgen von Ernährungszielen zum Kinderspiel.

Besonders interessant ist die Kompatibilität des ELESION-Geräts mit bestehenden Smart-Home-

Systemen wie Smart-Life und Tuya. Die Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, alle ihre Geräte

nahtlos zu steuern, einschließlich automatischer Funktionen, was zu einer noch effizienteren Nutzung

ihres Zuhauses führt.

– Wiegt bis 5 kg, auf 1 g genau

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: gibt Auskunft über die Nährwerte von

Lebensmitteln und zeigt den durchschnittlichen Kaloriengehalt an

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf

Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Mit LCD-Anzeige

– Tara-Funktion für einfaches Zuwiegen

– Einfache Bedienung per Tasten am Gerät

– Mit Ein/Aus-Schalter

– Wechselbare Einheiten: ml, g, lb:oz, fl.oz, oz

– 4 Gummifüße für rutschfesten Stand

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 110 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 23 x 17 x 1,7 cm, Gewicht: 496 g

– Smarte Digitalküchenwaage inklusive USB-C-Ladekabel und deutscher Produktinformation

– EAN: 4022107430012

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6578-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6578-3014.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/8kifSw44gxW7pXp

