Rosenstein & Söhne Reise-Wasserkocher & Isolierkanne
Unterwegs Tee oder Kaffee kochen – Wasserkocher mit Isolierfunktion
– Reise-Wasserkocher und gleichzeitig Isolierkanne
– Starke Leistung mit 300 Watt
– 500 ml Volumen
– 4 Temperatureinstellungen: 45 °C, 55 °C, 80 °C, 100 °C
– Ideal für Kaffee, Tee, Babymilch u.v.m.
– Mit praktischer Trinköffnung am Deckel und Tragegriff
Vielseitiger Reisebegleiter für warme Getränke: Der kompakte Reise-Wasserkocher von Rosenstein & Söhne funktioniert gleichzeitig als Isolierkanne und ersetzt damit zwei separate Geräte. Ob auf Reisen, im Büro oder im Hotel – warme Getränke lassen sich jederzeit zubereiten und über einen längeren Zeitraum warmhalten.
Starke Heizleistung für schnelle Wärme: Die kräftige Heizfunktion bringt Wasser zügig auf die gewünschte Temperatur – spontane Pausen mit heißem Tee oder Kaffee sind so jederzeit möglich, ohne lange Wartezeit.
Vier Temperaturstufen für individuelle Zubereitung: Die vier Wärmestufen decken unterschiedliche Anforderungen ab – von Kaffee und Tee bis hin zu Babymilch. Die präzise Temperatursteuerung ermöglicht eine sichere und schonende Zubereitung auch im Familienalltag.
Praktisches Volumen für unterwegs: Der handliche Behälter fasst genug für mehrere Tassen und bleibt dabei leicht und kompakt – ideal zum Verstauen im Rucksack oder Reisegepäck.
Durchdacht bis ins Detail: Die integrierte Trinköffnung im Deckel ermöglicht das direkte Trinken ohne Umfüllen. Der stabile Tragegriff sorgt für sicheren Halt – auch unterwegs oder im Zug.
– Reise-Wasserkocher mit Isolierkannen-Funktion
– Ideal zum Zubereiten von Kaffee, Tee, Babymilch, Babynahrung, Instant-Suppe u.v.m.
– 4 Temperatur-Einstellungen: 45 / 55 / 80 / 100 °C
– Fassungsvermögen: 500 ml
– Mit praktischer, aufklappbarer Trinköffnung am Deckel
– Ausklappbarer Tragegriff
– Material innen: Edelstahl 304, außen: PP
– Starke Leistung: 300 Watt
– Stromversorgung: 230 Volt
– Maße (Ø x H): 7,6 x 22 cm, Gewicht: ca. 600 g
– Reise-Wasserkocher inklusive Anschlusskabel, Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung
Der Rosenstein & Söhne Reise-Wasserkocher & Isolierkanne, 300 Watt, 500 ml,
4 Temperaturstufen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8100-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
Rosenstein & Söhne 2er-Set Reise-Wasserkocher & Isolierkanne, 300 Watt, 500 ml, 4 Stufen
Preis: 49,99 EUR
Bestell-Nr. JX-9109-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/sNTRn9H8RYDYHY9
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