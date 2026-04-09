Rosenstein & Söhne Reise-Wasserkocher & Isolierkanne

Unterwegs Tee oder Kaffee kochen – Wasserkocher mit Isolierfunktion

– Reise-Wasserkocher und gleichzeitig Isolierkanne

– Starke Leistung mit 300 Watt

– 500 ml Volumen

– 4 Temperatureinstellungen: 45 °C, 55 °C, 80 °C, 100 °C

– Ideal für Kaffee, Tee, Babymilch u.v.m.

– Mit praktischer Trinköffnung am Deckel und Tragegriff

Vielseitiger Reisebegleiter für warme Getränke: Der kompakte Reise-Wasserkocher von Rosenstein & Söhne funktioniert gleichzeitig als Isolierkanne und ersetzt damit zwei separate Geräte. Ob auf Reisen, im Büro oder im Hotel – warme Getränke lassen sich jederzeit zubereiten und über einen längeren Zeitraum warmhalten.

Starke Heizleistung für schnelle Wärme: Die kräftige Heizfunktion bringt Wasser zügig auf die gewünschte Temperatur – spontane Pausen mit heißem Tee oder Kaffee sind so jederzeit möglich, ohne lange Wartezeit.

Vier Temperaturstufen für individuelle Zubereitung: Die vier Wärmestufen decken unterschiedliche Anforderungen ab – von Kaffee und Tee bis hin zu Babymilch. Die präzise Temperatursteuerung ermöglicht eine sichere und schonende Zubereitung auch im Familienalltag.

Praktisches Volumen für unterwegs: Der handliche Behälter fasst genug für mehrere Tassen und bleibt dabei leicht und kompakt – ideal zum Verstauen im Rucksack oder Reisegepäck.

Durchdacht bis ins Detail: Die integrierte Trinköffnung im Deckel ermöglicht das direkte Trinken ohne Umfüllen. Der stabile Tragegriff sorgt für sicheren Halt – auch unterwegs oder im Zug.

– Reise-Wasserkocher mit Isolierkannen-Funktion

– Ideal zum Zubereiten von Kaffee, Tee, Babymilch, Babynahrung, Instant-Suppe u.v.m.

– 4 Temperatur-Einstellungen: 45 / 55 / 80 / 100 °C

– Fassungsvermögen: 500 ml

– Mit praktischer, aufklappbarer Trinköffnung am Deckel

– Ausklappbarer Tragegriff

– Material innen: Edelstahl 304, außen: PP

– Starke Leistung: 300 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße (Ø x H): 7,6 x 22 cm, Gewicht: ca. 600 g

– Reise-Wasserkocher inklusive Anschlusskabel, Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne Reise-Wasserkocher & Isolierkanne, 300 Watt, 500 ml,

4 Temperaturstufen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8100-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Reise-Wasserkocher & Isolierkanne, 300 Watt, 500 ml, 4 Stufen

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. JX-9109-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/sNTRn9H8RYDYHY9

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