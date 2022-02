Rosenstein & Söhne Profi-Sous-Vide-Garer mit LCD-Display

Fleisch, Fisch und Gemüse professionell und schonend zubereiten

– Zum punktgenauen und schonenden Garen von Fleisch, Gemüse & Co.

– Geeignet für Töpfe bis 20 Liter

– Einstellbare Temperatur: 0 – 90°C

– Timer für automatisches Ausschalten

– Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen: IPX7

Fleisch, Fisch und Gemüse schonend wie ein Profi garen – unter Vakuum! Rindfleisch, Lamm oder frisches Gemüse gibt man im Vakuumbeutel einfach ins Wasserbad. An dem Sous-Vide-Garer von Rosenstein & Söhne stellt man dann präzise die gewünschte Temperatur und Garzeit ein – schon sorgt das Küchen-Genie für eine perfekte Zubereitung bei gleichmäßiger Temperatur.

Voller Nährstoffe, Aromen und Geschmack: Das Garen bei niedrigen Temperaturen unter 90 °C für mehrere Stunden erhält Geschmack und Nährstoffe. Auch der kostbare Fleischsaft bleibt sicher im Vakuumbeutel versiegelt. Saftiges Fleisch, zarter Fisch und geschmacksintensives Gemüse: gesund und lecker sind keine Gegensätze!

Essen ist fertig – punktgenau: Per einstellbarem Timer gart man seine Lieblingsspeise für die optimale Dauer – und dank automatischer Abschaltautomatik keine Minute länger! Verkochtes Fleisch und Gemüse gehören so der Vergangenheit an.

Kinderleichte Handhabung: Einfach den Sous-Vide-Garer mit der integrierten Klemme am Topf befestigen. Dank Display und 4 einfach bedienbarer Tasten gelingt auch Koch-Neulingen die Zubereitung verschiedenster Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten im Handumdrehen.

Für Sicherheit ist gesorgt: Ist zu wenig Wasser im Topf, schaltet sich der Sous-Vide-Garer automatisch ab.

– Zum punktgenauen und schonenden Garen von Fleisch, Fisch und Gemüse

– Einfach zu bedienen dank LCD-Display und 4 Tasten

– Temperatur einstellbar von 0 – 90 °C

– Timer mit automatischer Abschaltung: 0 – 59:59 h einstellbar

– Geeignet für Töpfe bis 20 Liter

– Klemme zum sicheren Befestigen am Topfrand

– Automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand

– Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen: IPX7

– Leistung: 1.300 Watt

– Stromversorgung: 230 V (Schutzkontakt-Stecker)

– Maße: 372 x 117 x 76 mm, Gewicht: 1.200 g

– Sous-Vide-Garer inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396073

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7130-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7130-3000.shtml

Auch im Set mit 2in1-Vakuumierer BV-200.duo:

Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer BV-200.duo mit Profi-Sous-Vide-Garer

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1289-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/A8EMJoZz3iRqGzn

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.