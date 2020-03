Rosenstein & Söhne Profi-Grillthermometer mit App

Grillen wie ein Profi – plus Zeit für seine Gäste

– Für alle Grills und Smoker geeignet

– Mit 11 Programmen bringt man das Fleisch perfekt auf den Punkt

– 6 Temperatur-Sensoren zur detaillierten Überwachung des Grillguts

Optimal auf den Punkt grillen: Am Thermometer-Display lässt sich die passende Voreinstellung für Grillgut und Garstufe auswählen. Alle Daten werden auf das Mobiltelefon übertragen – und man weiß genau, wann Steaks, Würstchen und Co. perfekt fertig sind!

Ob Rind, Schwein, Fisch oder Geflügel: Das Profi-Grillthermometer von Rosenstein & Söhne kennt 11 Fleischsorten. Mit 5 verschiedenen Garstufen trifft man garantiert den Geschmack eines jeden Gastes. Und dank 6 Temperaturfühlern überwacht man jedes Stück Fleisch auf dem Grill individuell.

Mehr Zeit für seine Gäste, denn man braucht nicht ständig am Grill zu stehen. Per kostenloser App hat man das Grillgut vom Mobilgerät aus optimal im Blick! Und dank 30 m Funk-Reichweite kann man sich getrost vom Grill entfernen.

– Großes LCD-Display mit 7 cm (2,7″) Diagonale: zeigt aktuelle und Ziel-Temperatur, mit Hintergrundbeleuchtung

– Zeigt Grill-Infos auf dem Mobilgerät und zeichnet den Temperaturverlauf auf

– Unterstützt 11 Fleischsorten und Zubereitungs-Arten: Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Geflügel, Truthahn, Fisch, Hamburger-Pattys, BBQ-Smoke, Hot-Smoke, Cold-Smoke

– Stufenlos einstellbare Ziel-Temperatur: -30 bis +300 °C (-22 bis 572 °F), Signal bei erreichter Temperatur

– 6 einzeln programmier- und überwachbare Temperatur-Sensoren, kabelgebunden

– Gratis-App für iOS und Android, erhältlich im App Store und bei Google Play

– Bluetooth-Reichweite: 30 m

– Touch-Bedientasten auf der Vorderseite

– 3 Magnete auf der Rückseite: leicht am Grill zu befestigen

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA (bitte dazu bestellen)

– Maße Grillthermometer: 71 x 84 x 37 mm

– Länge Messnadel je Sensor: 9,5 cm, Kabellänge je Sensor: 100 cm

– Gesamtgewicht: 108 g

– Grillthermometer inklusive 6 Temperatur-Fühlern und deutscher Anleitung

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6305-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6305-3043.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.