Rosenstein & Söhne Hand-Dampfglätter, 1.900 Watt, 280 ml Tank, 3 Stufen

Schnell & einfach Falten aus Kleidung, Vorhängen & Polstern entfernen

– Leistung: 1.900 Watt

– Wassertank mit 280 ml Kapazität

– 25 – 30 g/Min. Dampfausstoß

– 3 Intensitätsstufen: normales Glätten & Glätten von dünnen, sensiblen Stoffen

– Inklusive 2 Aufsätzen und Handschuh

Schnelle Aufheizzeit für das vertikale Glätten: Der 1.900 Watt starke Textil-Dampfglätter von Rosenstein & Söhne ist in nur 25 bis 30 Sekunden einsatzbereit. Er eignet sich hervorragend zur Faltenentfernung an Kleidung, Vorhängen und Polstern, ohne dass ein Bügelbrett erforderlich ist. Er eignet sich hervorragend zum schnellen Glätten von Hemden, Hosen und Gardinen und kann direkt auf dem Bügel oder am Fenster verwendet werden.

Drei anpassbare Dampfintensitäten für verschiedene Stoffe: Drei Intensitätsstufen ermöglichen eine materialgerechte und schonende Behandlung diverser Textilien. Die beiden starken Stufen sind ideal für robuste Stoffe wie Baumwolle oder Leinen, während die sanfte Stufe empfindliche Materialien wie Seide oder Chiffon schonend glättet.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterwegs und zu Hause. Das kompakte Gerät eignet sich für unterschiedlichste Situationen. Es kann Kleidung aus dem Reisekoffer auffrischen, Hemden im Büro schnell glätten oder lange Vorhänge zu Hause komfortabel behandeln. Dank der mobilen Bauweise ist eine flexible Nutzung in verschiedenen Umgebungen möglich.

Der Rosenstein & Söhne Hand-Dampfglätter mit 1.900 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6063-625 zum Preis von 36,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

