Rosenstein & Söhne Elektrischer Kompostierer K-05, 3,7 l

Lebensmittelabfälle und Speisereste vollautomatisch in wertvollen Kompost verwandeln

– Trocknet und zerkleinert Lebensmittelabfälle wie Obst, Gemüse, Fleisch, Brot

– Praktische Selbstreinigungsfunktion auf Tastendruck

– Austauschbarer Aktivkohlefilter für geruchlosen Betrieb

– Starke Leistung mit 550 Watt für schnelles Kompostieren

– Herausnehmbarer Komposteimer mit 3,7 Liter Volumen

– Einstellbarer Timer für 1, 3 oder Stunden Betriebszeit

Effiziente Kompostierung auf Knopfdruck: Der elektrische Kompostierer K-05 von Rosenstein & Söhne verwandelt Küchenabfälle innerhalb weniger Stunden in geruchsneutralen, trockenen Kompost. Die vollautomatische Zerkleinerung und Trocknung ermöglicht eine besonders komfortable Nutzung, da manuelle Zwischenschritte entfallen.

Saubere Luft dank Aktivkohlefilter: Der integrierte und austauschbare Filter verhindert schlechte Gerüche zuverlässig, sodass die Küche jederzeit frisch bleibt. So wird umweltbewusstes Recycling ohne unangenehme Begleiterscheinungen möglich.

Selbstreinigende Autoclean-Funktion: Einfach Wasser einfüllen und den automatischen Reinigungszyklus per Knopfdruck starten. Das spart Zeit und hält das Gerät hygienisch, ohne dass eine mühsame Nacharbeit erforderlich ist.

Leistungsstarker 550-Watt-Betrieb: Die robuste Motorleistung beschleunigt den Kompostierprozess spürbar und sorgt für gleichbleibend feine Ergebnisse. Küchenreste lassen sich damit energieeffizient und zuverlässig verwerten.

Kompaktes 3,7-Liter-Fassungsvermögen: Ideal für den täglichen Haushaltsbedarf, egal ob es sich um Gemüsereste, Kaffeesatz oder Obstreste handelt. Dank des platzsparenden Designs integriert sich das Gerät unauffällig in jede Küche und unterstützt aktiv dabei, Müll zu reduzieren.

– Elektrischer Kompostierer für den Betrieb in der Küche

– Verwandelt Speisereste in geruchlosen Kompost und wertvollen Dünger

– Ideal für Reste von Früchten, Gemüse, Reis, Fleisch, Fisch, Pizza, Brot, Kuchen, Käse, Eierschalen, Bohnen, Kaffeesatz, Zimmerpflanzen, Blumen, Gartenabfälle u.v.m.

– Automatisches Trocknen und Zerkleinern auf Tastendruck

– Einstellbarer Abschalt-Timer für automatischen Betrieb: 1 / 3 / 5 Stunden

– Reduziert das Küchenabfall-Volumen um mehr als 90 %

– Großer, herausnehmbarer Komposteimer mit 3,7 Liter Fassungsvermögen

– Selbstreinigungs-Funktion auf Knopfdruck: für einen hygienischen Betrieb

– Austauschbarer Aktivkohlefilter: sorgt für sauberen und geruchlosen Kompostierungsprozess

– Kontroll-LEDs für Betriebsstatus

– Farbe: anthrazit

– Leistungsaufnahme: 550 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Schutzkontaktstecker)

– Maße Kompostierer: 33,8 x 32,8 x 28,1 cm, Gesamtgewicht: 7,5 kg

– Elektro-Kompostierer K-05 inklusive Komposteimer, Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne Elektrischer Kompostierer K-05 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7966-625 zum Preis von 219,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

