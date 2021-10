Rosenstein & Söhne Digitale XXXL-Heißluft-Fritteuse HF-410

Die gesunde Lösung für knusprig frittierte Leckereien

– Fettarmes Frittieren, Grillen, Backen, Rösten und Dörren

– 8 automatische Programme für Fleisch, Fisch, Gemüse u.v.m.

– Mit Dörr-Funktion und Rotisserie-Funktion

– Timer einstellbar auf 1-60 Minuten, Dörr-Timer einstellbar auf 1-24 Stunden

– Manuelle Temperatureinstellung zwischen 30 °C – 200 °C

– Leistungsstarke 1.800 Watt

Besonders gesund und vielseitig: Speisen lassen sich ohne Zugabe von Öl zu nur mit heißer Luft zubereiten! Ideal für Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte oder gedörrtes Obst. Und für den Nachtisch lassen sich sogar Süßspeisen (über)backen.

Kinderleichtes Handling: Per Timer und Thermostat werden die gewünschte Zeit und Temperatur eingestellt. Oder man nutzt bequem eines der 8 automatischen Programme.

Universelles Multitalent: Die Heißluft-Fritteuse von Rosenstein & Söhne ist zugleich ein Umluft-Backofen und ein Hähnchen-Grill. Ideal für auch für eine kleine Küche, die Ferienwohnung oder die Studenten-Bude.

Für eine vielfältige Nutzung gerüstet: Dank umfangreichen Zubehör mit Drehspieß, Drehkorb, Fischkorb, Backblech und Gitterblech hat man für alle Zubereitungsarten immer das richtige Kochutensil zur Hand. Und zum Reinigen gibt man das Zubehör einfach in die Spülmaschine. So ist der Multifunktions-Küchenhelfer mühelos für den nächsten Einsatz bereit.

– Multi-Heißluft-Fritteuse, Grill und Umluft-Backofen mit digitalem Thermostat

– Zubereitung mit Heißluft: verteilt Wärme gleichmäßig und ist nahezu geruchlos

– Ideal zum fettarmen Frittieren, Grillen, Backen, Braten, Dörren, Garen und Toasten

– 8 voreingestellte Programme: Pommes, Steaks, Fisch, Shrimps, Geflügel, Backen, Rotisserie und Dörren

– Timer einstellbar auf 1-60 Minuten, Dörr-Timer einstellbar auf 1-24 Stunden

– Manuelle Temperatureinstellung zwischen 30 °C – 200 °C

– Extra-großes Fassungsvermögen: 16 Liter

– LED-Touch-Display zum einfachen Einstellen von Programm, Temperatur, Zeit, Rotation u.v.m.

– Leistung: 1.800 Watt

– Sicherer Stand dank rutschfesten Füßen

– Überhitzungsschutz

– Einfaches Reinigen: alle Zubehör-Teile sind spülmaschinenfest

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 37 x 34 x 39 cm, Gewicht: 9 kg

– Heißluft-Fritteuse inklusive Spritzschutz, Drehspieß, Drehkorb, Fischkorb, Backblech, Entnahme-Hilfe, 2x Scheiben, 2x Gabeln, 3x Gitterblech, 6x Schrauben, 8x Spießen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389952

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6029-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6029-3000.shtml

Rosenstein & Söhne Zubehör-Set mit Backform & Toast-Gestell für Heißluft-Fritteuse HF-410

Praktisches Zubehör für die XXXL-Heißluft-Fritteuse

Die perfekte Ergänzung für die Heißluft-Fritteuse: Mit dem nützlichen Zubehör lässt sich jetzt noch vielfältiger nutzen!

Knusprigen Toast zum Frühstück genießen: So kann man ein gemütliches Familienfrühstück vorbereiten, ohne immer wieder zum Toaster eilen zu müssen. Mit dem praktischen Toast-Gestell für die Heißluft-Fritteuse bereitet man ruckzuck bis zu 8 Scheiben Toast gleichzeitig zu.

Leckere Köstlichkeiten backen: Die Backform für die Heißluft-Fritteuse lässt sich jederzeit ganz flexibel nutzen! Ob süß oder herzhaft, Kuchen oder Brot. Und nach dem Backen stellt man die Form einfach in die Spülmaschine. Schon ist sie bereit für das nächste Backvergnügen.

– Zubehör-Set für Heißluft-Fritteuse HF-410 bestehend aus Backform und Toast-Gestell

– Backform zum Backen von Kuchen, Brot und Tortenböden

– Toast-Gestell für bis zu 8 Scheiben Toast

– Leicht zu reinigen: spülmaschinengeeignet

– Maße Backform (Ø x H): 20 x 7,5 cm, Maße Toastgestell: 15 x 4 cm

Preis: 28,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6030-625

Das Bundle aus Heißluft-Fritteuse plus Zubehörset:

Rosenstein & Söhne Digitale XXXL-Heißluft-Fritteuse & Umluft-Backofen mit Zubehörset

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6086-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/52hpmFi9

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.