Rosenstein & Söhne Digitale Edelstahl-Küchenwaage

Für Hobbyköche: Kleinste und große Mengen wiegen

– Wiegt Zutaten grammgenau ab

– Integrierte Eieruhr für optimale Garzeiten

– Platzsparende Aufbewahrung

Nimmt’s mit leichten wie schweren Zutaten auf: Jetzt wiegt man präzise eine fette Gans oder zarte Safranfäden grammgenau. Die Zutaten kann man lose oder in einer Schüssel auf die Waage von Rosenstein & Söhne legen und das Gewicht bequem vom beleuchteten Display ablesen!

Kein Rätseln bei fremden Gewichts-Einheiten: Ab sofort kocht man Rezepte nach, ohne Einheiten selbst umrechnen zu müssen. Vor allem bei englischen und angloamerikanischen Maßen. Einfach aus den insgesamt 5 Einheiten auswählen und sogar flüssige Zutaten messen!

Auf den Punkt garen: Den Timer auf die Sekunde genau einstellen und ein Tonsignal erinnert einen daran, wann man seine perfekten Frühstückseier abschrecken muss. So kann der Tag starten!

Platzsparend verstauen, ohne Kabelsalat: Wenn kein Platz in der Schublade ist, zieht man den integrierten Edelstahl-Haken an der Geräte-Rückseite aus und hängt die batteriebetriebene Waage einfach an die Wand oder Küchenleiste. Und die Arbeitsfläche ist wieder frei!

– Ideal zum Abwiegen von Koch- und Backzutaten

– Tragelast: 3 g bis 15 kg, 1 g genaue Anzeige

– 4 Gewichts-Einheiten und 1 Flüssigkeits-Maß: g, kg, oz (Unze), lb: oz (Pfund & Unze) und fl.oz (Flüssigunze)

– Tara-Funktion für einfaches Zuwiegen

– Eieruhr-Funktion: Timer von 1 Sek. bis 199:59 Min.

– Hygienische Edelstahl-Oberfläche: für Rührschüssel, Topf & Co., 17 x 17 cm große Stellfläche

– Übersichtliches LCD-Display mit blauer Hintergrund-Beleuchtung: erlischt nach 45 Sek.

– Stand-by mit Uhrzeit-Anzeige

– Clever Platz sparen: flaches Gehäuse mit ausziehbarem Aufhänge-Haken

– Vier rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 15 x 176 x 216 mm, Gewicht: 324 g

– Küchenwaage inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107332415

Preis: 11,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6878-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6878-3043.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/SuBJmKBO

