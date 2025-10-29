Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer für Folien bis 30 cm und Dosen

So bleiben selbst empfindliche Nahrungsmittel länger frisch und haltbar

– Auch für feuchte Lebensmittel geeignet

– Hoher Vakuumierleistung mit 70 kPa

– Luft-Absaugleistung: 3 Liter/Min.

– Geeignet für Folienbeutel bis 30 cm Breite

– Inkl. 10 Vakuumier-Folien und Folien-Cutter

Effektive Lebensmittelkonservierung mit Doppelfunktion: Das 2-in-1-Vakuumiergerät von Rosenstein & Söhne versiegelt sowohl Folien als auch Dosen und bewahrt Lebensmittel länger frisch. Mit einer Vakuumleistung von 70 kPa schützt das Gerät wirksam vor Gefrierbrand und erhält die Qualität von frischen Zutaten ebenso wie von vorgekochten Speisen.

Spezielle Technologie für trockene und feuchte Lebensmittel: Die integrierte Technologie verarbeitet unterschiedliche Lebensmittelarten zuverlässig. Marinierte Steaks oder saftige Früchte lassen sich problemlos vakuumieren, ohne dass Flüssigkeit in das Gerät eindringt oder die Schweißnähte beeinträchtigt.

Zeitsparendes Arbeiten durch hohe Absaugleistung: Eine Absaugleistung von 3 Litern pro Minute ermöglicht schnelles Vakuumieren größerer Mengen. Die einfache Bedienung macht das Gerät zur praktischen Lösung für Vorratshaltung und Meal-Prep.

Komplettpaket für den sofortigen Einsatz: Das Gerät verarbeitet Folienbeutel bis 30 Zentimeter Breite. Im Lieferumfang enthalten sind 10 Vakuumier-Folien sowie ein Folienschneider für die professionelle Lebensmittelverpackung.

– Zum Vakuumieren von Folien und Dosen

– Ideal für Fisch, Fleisch, Käse, Gemüse, Obst, Kaffee, Chipstüten u.v.m.

– Einfache Bedienung: bequemes Vakuumieren und Versiegeln von Lebensmitteln

– Auch für feuchte Lebensmittel geeignet

– Vakuum-Druck: 70 kPa

– Luft-Absaugleistung: 3 Liter/Min.

– 4 Modi für verschiedene Anwendungen: Vakuumieren und Verschweißen im Beutel, Folie/Beutel nur Verschweißen, Vakuumieren und Versiegeln von Vakuum-Dosen & -Behältern per Vakuumier-Schlauch, manuelles Vakuumieren

– Praktischer Cutter: Vakuumier-Folien ganz einfach schneiden

– Für Beutel oder Folienrollen bis zu 30 cm Breite und beliebiger Länge

– Schlauch zum Anschluss am Vakuum-Behälter

– Gummifüße für sicheren Stand

– Leistungsaufnahme: 180 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 40 x 9 x 7 cm, Gewicht: 1 kg

– 2in1-Vakuumierer inklusive Schlauch für Dosen/Behälter, Cutter, 10 Folien und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer für Folien bis 30 cm und Dosen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6000-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

2in1-Vakumierer mit zusätzlich 50 Folienbeutel je 15×20 cm:

Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer mit 10 Folien je 20×25 cm und 50 Folien je 15×20 cm

Der Rosenstein & Söhne 2in1-Vakuumierer mit 10 Folien und 50 Folien je 15×20 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6102-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere 2in1-Vakumierer mit Folien:

https://www.pearl.de/mtrkw-13135-2in1-balken-vakuumierer-mit-einzelnaht-fuer-folien-tueten-und-dosen.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mbKPKbdtyQKHBpD

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.