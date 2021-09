Rosa-Alscher Gruppe – dm Mietvertrag nach Maß

München, 21.09.2021 – Parallel zur Bautätigkeit rund um das künftige Stadtteilzentrum

von Freiham Nord ging die für einen Teil des Großprojekts verantwortliche Rosa-

Alscher Gruppe auf Mietersuche für die vorgesehen Gewerbeflächen. Das Münchner

Unternehmen betreut zwei der insgesamt vier zentralen Baufelder. Bereits im April

konnte der Discountriese Lidl gewonnen werden. Nun wurde ein weiterer

wegweisender Mietvertrag mit dem Drogerieunternehmen dm unterzeichnet. Auch er

steht für Einkaufskultur und damit Lebensqualität am neuen Tor zum Münchner

Westen.

Ein Mietvertrag nach Maß

Das größte Stadtentwicklungsprojekt Europas mit einmal 25.000 Einwohnern genießt

die besondere Aufmerksamkeit von Medien, lokalen wie überregionalen Anbietern

und erst recht von Wohninteressenten. Was hier im äußerste Westen der

bayerischen Landeshauptstadt entsteht, muss sich an hohen Ansprüchen messen

lassen, die Bürger, Stadtplaner, Architekten und Bauherren mit diesem Wohnstandort

der Münchner Zukunft verbinden. Entsprechend groß ist die Bedeutung, die der

Infrastruktur und den lokalen Niederlassungen zukommt. Denn Freiham Nord bietet

Raum für Wohnen wie für Business, Gastronomie, Entertainment – und einen

möglichst lückenlosen Einzelhandel.

Um die Nahversorgung der Einwohner sicherzustellen, ist ein beträchtlicher

Flächenanteil am Mahatma-Ghandi-Platz für Märkte und Ladengeschäfte

vorgesehen. Von den insgesamt 18.000 m² sind schon 2.000 m² Verkaufsfläche für

Lidl reserviert. Nun hat sich dm weitere knapp 1.000 m² im Erdgeschoss gesichert.

“Wir freuen uns, diese namhafte Marke für einen so repräsentativen Standort

gewinnen zu können und erhoffen uns damit automatisch auch eine Signalwirkung

für andere gefragte Einzelhandelsunternehmen”, begrüßt Unternehmenschef

Alexander Rosa-Alscher den jetzt erfolgten Abschluss des Mietvertrags.

Die nächsten Mieter warten schon

dm wird in das gleiche Gebäude am Mahatma-Ghandi-Platz einziehen, in dem auch

Lidl seine Verkaufsregale aufstellen wird. Die Türen der Märkte sollen erstmals im

Jahr 2024 öffnen und dann Kunden aus dem gesamten Quartier sowie

Laufkundschaft bedienen, die in Freiham Nord arbeitet oder zu Besuch ist. “Wir sind

stets auf der Suche nach geeigneten Standorten, die unseren Ansprüchen und

den unserer Kunden nach einem familiengerechten Einkaufserlebnis gerecht werden.

In Freiham Nord haben wir einen solchen Standort gefunden. Wir freuen uns, dann

auch den Bürgerinnen und Bürgern am Mahatma-Ghandi-Platz das vielfältige

Produktsortiment mit mehr als 12.500 Artikeln anbieten zu können, sagt Bernd

Kornmayer, dm-Gebietsverantwortlicher.

Die Rosa-Alscher Gruppe engagiert sich nun bei der Gewinnung weiterer Mieter, die

das angestrebte Spektrum aus Grossisten, überregionalen Ladenketten und lokalen

Geschäften bereichern sollen. Nachdem die Baugrube des Stadtteilzentrums im

Frühjahr fertiggestellt wurde, laufen derzeit die Arbeiten am Hochbau.

Mietinteressenten erhalten also bereits jetzt einen aufschlussreichen Einblick in das

Vorankommen des Projekts und sein künftiges Erscheinungsbild. Für Alexander

Rosa-Alscher steht die Attraktivität dieses Standorts außer Frage: “Wir haben es

ganz sicher mit dem spannendsten Großareal zu tun, das gegenwärtig in München

vermarktet wird.”

.Die Rosa-Alscher Gruppe verwirklicht seit Jahrzehnten bemerkenswerte Architektur und prägende Projekte im Münchener Stadtbild. Höchste Bauqualität schafft dabei Immobilienobjekte und Investitionswerte, die sich ästhetisch anspruchsvoll, aber auch funktional und ökonomisch zeigen.

Planen heißt für die zur Gruppe gehörenden Büros, SAM Architekten und SAM Plantech, allerhöchste Präzision. Von der Projektskizze bis zur detaillierten Ausführungsplanung. Entwickeln ist die zweite wichtige Säule der Rosa-Alscher Gruppe: Mit Herz und Verstand werden die Projekte von der Grundstücksbeschaffung bis zur Übergabe der nachhaltigen, renditestarken Immobilie vorangetrieben.

Realisieren von Visionen – das schafft Alexander Rosa-Alscher mit seiner Gruppe, die alle Schritte der Bauentstehung begleitet: Die Firmenstruktur verbindet sämtliche Planungsleistungen aus einer Hand und schafft stadtprägende Architektur.

Kontakt

ROSA-ALSCHER Gruppe

Sophia Schwarzmaier

Walter-Gropius-Strasse 23

80807 München

+49 89 98 24 94-54

+49 89 98 24 94 -09

s.schwarzmaier@muenchenergrundbesitz.de

http://www.rosa-alscher-gruppe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.