Roofer“s Club by DACHKRONE startet großes Programm Azubitausch zwischen den Mitgliedsbetrieben

(Gütersloh, November 2025) Die Marke DACHKRONE ist ein Phänomen in der deutschen Dachbranche – in einem schwierigen Marktumfeld verzeichnet sie seit Jahren starkes Wachstum. Immer mehr Industrieunternehmen und Handwerksbetriebe wollen Teil dieser einzigartigen Bewegung sein. Der zugehörige Unternehmerverein Roofer“s Club setzt nun einmal mehr neue Impulse im Markt: Mit seinem bundesweiten Programm Azubitausch unter den Mitgliedsbetrieben möchte das Netzwerk noch mehr junge Leute für das Handwerk begeistern und für wertvollen Austausch zwischen den Unternehmen sorgen. „Wir haben uns vorgenommen, jeden Einzelnen unserer Mitgliedsbetriebe positiv zu bereichern – mit fachlichem Input, persönlichem Austausch und gemeinsamer Imagearbeit. Und mit spannenden Aktionen, die für frischen Wind im Handwerk sorgen“, so Urs Nies, der Managing Director von DACHKRONE und Roofer“s Club. Unter den aktuell rund 50 Mitgliedsbetrieben entsteht so aktuell das wohl größte Azubitauschprogramm Deutschlands, bei dem Lehrlinge im zweiten und dritten Lehrjahr für jeweils eine Woche den Ausbildungsbetrieb wechseln. Mit dabei sind echte Schwergewichte der Branche wie die Hanebutt Gruppe oder das ZEP-Team aus Bielefeld, aber auch mittelgroße und kleine Betriebe in ganz Deutschland.

Die DACHKRONE veranstaltet jährlich den Deutschen Dachpreis und steht für Exzellenz und Innovation in den traditionellen Handwerksberufen Dachdecker, Zimmerer und Bauspengler. Die beteiligten Firmen sind modern aufgestellt und setzen auf Kreativität und emotional ansprechendes Marketing – in der eigenen Vermarktung wie auch bei der Rekrutierung junger Menschen. „Bei uns engagieren sich keine Betriebe, die seit Jahrzehnten immer das Gleiche machen. Die DACHKRONE steht für eine neue Generation von Handwerksunternehmen, digital, medienaffin und stark vernetzt“, freut sich Urs Nies. „Und nur mit solchen Partnerbetrieben können wir auch innovative Wege einschlagen – wie jetzt mit unserem Azubitausch. So hat das deutsche Handwerk eine Zukunft!“

Das Programm wurde vor rund vier Wochen gestartet, es sind bereits Azubis im Austausch. „Die ersten Erfahrungen waren sehr gut – aber das Ganze läuft noch bis März 2026. Und wenn es auf positives Feedback trifft, werden wir das zur festen Größe in Deutschland machen“, erzählt der Geschäftsführer. Roofer“s Club und DACHKRONE sind zwei Marken des Unternehmers Urs Nies, die er in Kooperation mit dem Bauverlag aus Gütersloh führt. Projektleiter ist Erdal Top.

Die Marke DACHKRONE wurde im Jahr 2022 gegründet und steht für Exzellenz und Innovation im Handwerk. Jährlich verleiht die DACHKRONE den Deutschen Dachpreis in Kooperation mit dem Bauverlag und speziell mit dach+holzbau, dem Fachmagazin für Dachdecker, Zimmerleute, Bauklempner und Baustoffhandel. Als Imagekampagne für die Dachbranche und als offizielle Handwerksauszeichnung soll der Deutsche Dachpreis Aufmerksamkeit für alle Gewerke rund um den Dachbau schaffen und der Wertschätzung für diese Betriebe Ausdruck verleihen, die sich oft durch Tradition, Qualität, Leidenschaft, Innovation und Kunstfertigkeit besonders auszeichnen. Eine kompetente Fachjury wählt die Gewinner in den einzelnen Kategorien aus. Der Award wird einmal im Jahr an Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland vergeben. www.dachkrone.de

Der Roofer“s Club ist das Unternehmernetzwerk der DACHKRONE. Nur Inhaber und Geschäftsführer ausgewählter Handwerksbetriebe haben Zugang zu diesem exklusiven Club, der sich vorgenommen hat, Mitgliedsunternehmen untereinander und mit der Industrie zu vernetzen. Dafür setzt das Netzwerk stark auf Wissenstransfer, Community-Aktionen und aktive Imagearbeit. https://dachkrone-roofers-club.de

