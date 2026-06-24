Ronny Kazyska baut Research-Kapazitäten im Bereich Investmentimmobilien weiter aus

Frankfurt am Main. Ronny Kazyska erweitert seine Research- und Analysekapazitäten im Bereich Investmentimmobilien. Mit der personellen Verstärkung werden Marktbeobachtung, Datenaufbereitung und Analyse immobilienwirtschaftlicher Entwicklungen weiter ausgebaut.

Der Ausbau dient insbesondere der vertieften Auswertung von Markt-, Objekt- und Transaktionsdaten. Im Fokus stehen Investmentimmobilien, Marktbeobachtung, Datenaufbereitung, Cashflow, Risikoanalyse, Marktgängigkeit und transaktionsrelevante Entscheidungsgrundlagen.

„Belastbare Immobilienentscheidungen benötigen eine fundierte Datengrundlage. Gerade in einem anspruchsvolleren Marktumfeld gewinnen Research, Analyse und fachliche Einordnung weiter an Bedeutung“, sagt Ronny Kazyska.

Mit zwei neuen Teammitgliedern sollen interne Analyseprozesse weiter gestärkt werden. Künftige Marktbeobachtungen, fachliche Veröffentlichungen und immobilienwirtschaftliche Einordnungen werden dadurch noch stärker auf strukturierte Recherche und eigene Datenaufbereitung gestützt.

Ronny Kazyska ist Makler für Investmentimmobilien und zweifach DIN EN ISO/IEC 17024 personenzertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung. Seine Tätigkeit verbindet Bewertung, Investmentanalyse und Transaktion. Der Schwerpunkt liegt auf der sachverständigen Einordnung von Immobilienwerten, Markt- und Risikofaktoren sowie transaktionsrelevanten Entscheidungsgrundlagen.

Über Ronny Kazyska:

Ronny Kazyska, M.Sc., ist seit 2002 in der Immobilienbranche tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung, Analyse und Transaktion von Investmentimmobilien. Er ist als Bewertungssachverständiger durch die Zertifizierungsstelle izert der staatlichen Hochschule Anhalt sowie durch die Bankeninitiative HypZert personenzertifiziert. Bei seiner Tätigkeit stehen die nachvollziehbare Herleitung von Immobilienwerten, fundierte Marktanalyse sowie die neutrale Einordnung von Chancen und Risiken im Mittelpunkt.

Ronny Kazyska (M.Sc.) ist seit 2002 in der Immobilienbranche tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der fundierten Analyse von Immobilienmärkten sowie auf der Einschätzung von Entwicklungen und Trends innerhalb verschiedener Teilsegmente des Immobiliensektors. Er verfügt über umfassende Markterfahrung und kombiniert praktisches Fachwissen mit einer berufsspezifischen akademischen Ausbildung. Ronny Kazyska ist als Bewertungssachverständiger an der staatlichen Hochschule Anhalt und der Bankeninitiative HypZert personenzertifiziert. Er legt bei seiner Tätigkeit besonderen Wert auf eine sachliche Betrachtung von Marktgegebenheiten sowie eine neutrale und fundierte Analyse von Immobilienthemen.

Kontakt

Ronny Kazyska

Ronny Kazyska

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60308 Frankfurt

069-46992759



http://www.ronnykazyska.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.