Rollstuhlfahrer Gutscheine e.V. – barrierefreie Ausflüge

Gemeinnütziger Verein ermöglicht Rollstuhlfahrer: innen mit Merkzeichen AG erholsame Aufenthalte in rollstuhlgerechten Hotels

Der Alltag von Rollstuhlfahrer: innen ist oft von zahlreichen Barrieren geprägt – sei es im öffentlichen Raum oder im privaten Umfeld. Finanzielle Einschränkungen erschweren zusätzlich die Teilnahme an Freizeitaktivitäten oder Kurzurlauben. Genau hier setzt der gemeinnützige Verein Rollstuhlfahrer Gutscheine e.V. an: Er ermöglicht es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, ein Stück Lebensfreude zu erleben.

Dank Spenden finanziert, stellt der Verein kostenlose Hotelgutscheine für Wochenendausflüge zur Verfügung. Diese Gutscheine richten sich speziell an Rollstuhlfahrer:innen mit dem Merkzeichen AG (außergewöhnliche Gehbehinderung). Sie ermöglichen den Betroffenen, gemeinsam mit einer Begleitperson oder Angehörigen, entspannte Tage in ausgewählten, rollstuhlgerechten Hotels zu verbringen. Ein solches Erlebnis dient nicht nur der Erholung, sondern auch als Dankeschön an die unterstützenden Personen im Alltag.

Ein zentrales Anliegen des Projekts ist die Qualitätssicherung der Unterkünfte. Um sicherzustellen, dass die Hotels wirklich den Bedürfnissen von Rollstuhlfahrer:innen entsprechen, bittet der Verein die Gutschein-Nutzer:innen nach ihrem Aufenthalt um einen Erfahrungsbericht. Da Begriffe wie „behindertenfreundlich“, „barrierefrei“ oder „rollstuhlgerecht“ oft unterschiedlich interpretiert werden, helfen diese Rückmeldungen dabei, eine verlässliche Übersicht über wirklich barrierefreie Unterkünfte zu schaffen.

Auf diese Weise wächst auf der Webseite von Rollstuhlfahrer Gutscheine e.V. eine wertvolle Sammlung geprüfter Hotel-Empfehlungen – von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Interessierte Rollstuhlfahrer:innen mit Merkzeichen AG können über die Internetseite des Vereins einen Gutschein anfragen und so die Möglichkeit auf ein unvergessliches Wochenende erhalten.

Der gemeinnützige Verein Rollstuhlfahrer:innen Gutscheine e.V. vergibt kostenlose Hotelgutscheine für Rollstuhlfahrer:innen mit Merkzeichen AG. Finanziert durch Spenden, ermöglicht das Projekt erholsame Wochenendausflüge in rollstuhlgerechte Hotels. Gleichzeitig helfen die Erfahrungsberichte der Nutzer:innen, eine verlässliche Übersicht über wirklich barrierefreie Unterkünfte zu erstellen.

Kontakt

Rollstuhlfahrer Gutscheine e.V.

Yvo Postler

Bussardstr. 73

82194 Gröbenzell

015756628157



https://rollstuhlfahrer-gutscheine.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.