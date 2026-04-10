Rolf Lüdicke – vom Küchenchef zum TTPCG-Franchisenehmer

Salzburg, 09.04.2026 – Es gibt viele prominente und alltägliche Beispiele von Menschen, die durch einen mutigen Berufswechsel – oft erst in späteren Lebensphasen – außergewöhnlichen Erfolg und persönliche Erfüllung gefunden haben. Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland denkt regelmäßig daran, zu kündigen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Work-Happiness-Reports“ von Awork und Appinio. Die Gründe sind vielfältig. Schlechte Teamkultur, wenig kommunikatives Management werden hier genannt. Aber auch das Gefühl, sich beruflich nicht weiterentwickeln zu können.

Vom Küchenchef über Inhaber einer Metzgerei zum TTPCG-Center Manager

Ein Beispiel, dass sich Mut zum Berufswechsel insbesondere unter Nutzung eines bestens erprobten Franchisesystem und eines starken Franchisegebers auszahlt, ist Rolf Lüdicke aus dem deutschen Hockenheim. Herr Lüdicke startete seine Karriere mit der Ausbildung zum Koch nach alter Schule im lieblichen Taubertal, einer malerischen Ferienlandschaft entlang des Flusses Tauber, die sich von Rothenburg ob der Tauber (Bayern) bis nach Wertheim am Main (Baden-Württemberg) erstreckt. Im Anschluss an seine erfolgreiche Ausbildung entschloss sich Rolf Lüdicke, eine weitere Ausbildung zum Konditor in Stuttgart in einer renommierten Konditorei. Nach Abschluss der Ausbildungen folgen Kochanstellungen quer durch Deutschland in der gehobenen Gastronomie, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

1993 Meisterkurs in der Hotelfachschule Bad Reichenhall

Im Jahr 1993 wurde Herr Lüdicke selbständiger Gastronom mit diversen Gastronomieobjekten, unter anderem als Pächter eines renommierten Gasthofs im Allgäu. An 338 Tagen im Jahr wurde im Allgäu erfolgreich gearbeitet, im Allgäu kamen nach seiner Heirat die Kinder zur Welt und die Familie Lüdicke wurde größer. Familienvater Rolf Lüdicke stellte sich öfters die Frage, welchen Sinn die stundenintensive Arbeit in der Gastronomie macht. Der Saisonbetrieb war viel zu arbeitsaufwendig und wurde daher abgegeben.

Vom Restaurantpächter zum Metzgereiinhaber

Wechsel im Jahr 2002. Herr Lüdicke übernahm eine Metzgerei in Heidelberg im Franchisesystem mit 5 Mitarbeitern, war selbst oft nicht im Betrieb, da er zusätzlich noch als freiberuflicher Küchenchef tätig war, und wurde wegen seines Könnens oft mit der Abwicklung von Großveranstaltungen betraut, bzw. hat Urlaubsvertretungen für Küchenchefs in Feinschmeckerlokalen übernommen. Allzu verständlich: ein stressiges Berufsleben. Bedingt durch Veränderungen am Markt hat sich Rolf Lüdicke im Jahr 2015 entschieden, komplett aus der Gastronomie und Lebensmittelbranche auszusteigen. Was tun? Es wurde mit Ehefrau und Kindern lange im Internet recherchiert. Durch gemachte Erfahrung wusste Herr Lüdicke, dass Franchise die sicherste Möglichkeit ist, ohne viel Risiko sein eigener Chef zu sein. Im Zuge der Recherche stießen Herr und Frau Lüdicke immer wieder auf TTPCG DATING SERVICES ®, ein Unternehmen, das auch erfolgreicher Franchisegeber seit vielen Jahren ist. TTPCG DATING SERVICES® ist eine internationale Partnervermittlung, die seit 1981 besteht und als Franchise-System operiert. Das Unternehmen wurde im März 1981 von Tim Taylor in Nevada, USA, gegründet und hat seinen Verwaltungssitz heute in Delaware, USA. Das Geschäftsmodell kombiniert in derzeit 54 Ländern perfekt klassische Partnervermittlung mit digitalen Tools und einem Netzwerk aus selbstständigen Franchise-Partnern. Es werden technische Features geboten, welche in dieser Qualität keine andere Partnervermittlung bietet.

Im Jahr 2015 entschloss sich Rolf Lüdicke, TTPCG-Franchisenehmer zu werden

Durch seine Vergleiche stellte Herr Lüdicke fest, dass wenige Märkte so zukunftsträchtig sind wie Dienstleistungen, so auch Partnervermittlung. Auch bieten selbst Franchisegeber anderer Branchen ihren Franchisenehmern nicht die Leistungen, die TTPCG DATING SERVICES® seinen Franchisenehmern bietet.

Dazu kommt, dass lediglich eine geringe Schutzgebühr und keinerlei weitere Kosten für Franchisenehmer dieser bekannten Marke anfallen. Das bietet so kein weiterer Franchisegeber. Die Tätigkeit, Singles, echte Interessenten die preiswerten Leistungen, die TTPCG DATING SERVICES® bietet, vorzustellen, machte Herrn Lüdicke Spaß und sein Einkommen passte bestens. Durch seinen Fleiß wurde Rolf Lüdicke Center-Manager und ist für die Gewinnung und Unterstützung von TTPCG-Franchisenehmern zuständig. Heute, im April 2026, sagt Rolf Lüdicke das, was sein Kollege, der auch aus dem Lebensmittelbereich zu TTPCG DATING SERVICES® wechselte, Herr Josef Kofler, Südtirol, sagt: Franchisenehmer von TTPCG DATING SERVICES® zu werden, ist beruflich betrachtet, die beste Entscheidung im Leben.

Autorin ist Frau Mag. Theresia Teichstätter, Jahrgang 1988, die Journalismus mit den Schwerpunkten Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Medienrecht, Mediengeschichte, Recherche, Interviewführung, und Medienproduktion studiert hat.

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