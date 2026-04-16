Rolevolution: memox startet KI-Roadshow für Assistenzen in sieben Städten

Mit Diana Brandl als Moderatorin rückt ein neues Format die Zukunft der Assistenz in den Fokus.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Roadshow im letzten Jahr geht memox den nächsten Schritt: Mit „Rolevolution – Die KI Roadshow mit Diana Brandl“, startet 2026 ein weiteres Format, das sich gezielt an Assistenzen richtet. In insgesamt sieben Städten bringt memox Assistenzen zusammen, die ihre Rolle aktiv weiterentwickeln, ihren strategischen Einfluss stärken und Künstliche Intelligenz sinnvoll in ihren Arbeitsalltag integrieren möchten.

Im Zentrum der Roadshow steht eine Entwicklung, die viele Assistenzen bereits heute spüren: Die Rolle verändert sich. Gefragt sind zunehmend digitale Kompetenz, strategisches Denken, Sichtbarkeit im Unternehmen und der souveräne Umgang mit neuen Technologien. Genau hier setzt Rolevolution an – mit einem Format von Assistenzen für Assistenzen, das Orientierung, Austausch und direkt anwendbare Impulse verbindet.

Als Moderatorin in allen Städten ist Diana Brandl ein zentrales Gesicht der Roadshow. Sie ist eine der bekanntesten Stimmen der Assistenzwelt im deutschsprachigen Raum. Als internationale Speakerin, Coach und Expertin für Personal Branding, New Work und die Weiterentwicklung moderner Assistenzberufe steht sie für genau die Themen, die die Branche aktuell bewegen.

„Die Zukunft gehört nicht allein der Artificial Intelligence, sondern der Symbiose mit Authentic Intelligence. Erst wenn wir beides verbinden, die Präzision der Maschine und die Tiefe des Menschen, entsteht echte Wirkung in der Assistenzrolle.“ – Diana Brandl

Rolevolution bedeutet, nicht darauf zu warten, dass sich die Rolle verändert, sondern sie selbst aktiv mitzugestalten, so der Leitgedanke der Veranstaltungsreihe. Die Roadshow will Assistenzen dabei unterstützen, KI nicht als abstrakten Trend zu sehen, sondern als konkretes Werkzeug, um effizienter zu arbeiten, sichtbarer zu werden und ihren Mehrwert im Unternehmen noch klarer zu positionieren.

Nach Angaben von memox waren bereits bei der vergangenen Roadshow über 350 Assistenzen aus Deutschland und der Schweiz dabei. Dieses Jahr sind weitere Städte geplant und bereits jetzt haben sich schon wieder über 600 Assistenzen angemeldet und es werden täglich mehr. Mit Rolevolution soll dieser Austausch nun weiter wachsen – live vor Ort, mit starken Persönlichkeiten auf der Bühne, neuen Perspektiven und relevanten Impulsen für die Praxis.

Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenlos. Der Auftakt der Roadshow findet in Frankfurt am Main am Donnerstag, den 25. Juni 2026 um 18:00 Uhr statt und endet am Mittwoch, den 18. November 2026 in München. Dazwischen macht die Roadshow halt in Stuttgart, Basel, Berlin, Köln und Zürich.

memox ruft Assistenzen dazu auf, sich nicht nur selbst anzumelden, sondern das Format auch intern sowie im eigenen Netzwerk zu Teilen. Denn nur gemeinsam kann die Assistenzrolle sichtbarer, stärker und zukunftsfähiger werden.

Anmeldung und weitere Informationen:

https://memox.com/roadshow

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