Roku bringt beliebte Streaming-Player nach Deutschland

Roku Inc. gibt heute bekannt, seine beliebten Streaming-Player dieses Jahr in Deutschland auf den Markt zu bringen. Roku Streaming-Player bieten Nutzer:innen einen großen Mehrwert durch eine einfach zu bedienende Streaming-TV-Plattform mit einer großen Auswahl an kostenlosen sowie Paid-Inhalten.

“Streaming wird immer beliebter, fast die Hälfte der deutschen Haushalte hat inzwischen mindestens einen Streaming-Dienst abonniert*. Es kommen ständig neue Streaming-Dienste auf den Markt und flexible und offene Streaming-Plattformen wie unsere passen sich an das sich schnell verändernde Angebot an. Wir freuen uns darauf, mit globalen und lokalen Streaming-Diensten zusammenzuarbeiten, um den deutschen Verbraucher:innen die Möglichkeit zu geben, so fernzusehen, wie sie es möchten. Wir haben eine Menge aufregender Neuigkeiten für Deutschland, die wir in den kommenden Wochen bekannt geben werden”, so Arthur van Rest, VP International bei Roku.

*Kantar Entertainment on Demand Studie, Mai 2021

Roku® ist Pionier im TV-Streaming. Das Unternehmen bietet Nutzer:innen die gewünschten Streaming-Inhalte, ermöglicht Content-Publishern den Aufbau und die Monetarisierung eines großen Publikums und bietet Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten, Verbraucher:innen anzusprechen. Roku Streaming-Player und TV-Audiogeräte sind in den USA und in ausgewählten Ländern über den Direktvertrieb im Einzelhandel und über Lizenzvereinbarungen mit Service Providern erhältlich. Roku TV™ Modelle sind in den USA und in ausgewählten Ländern über Lizenzvereinbarungen mit TV-Marken erhältlich. Der Hauptsitz von Roku befindet sich in San Jose, Kalifornien U.S.A.

Firmenkontakt

Roku

Mike Duin

xx x

xx Amsterdam

xx

mduin@roku.com

https://www.roku.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Realtions

Sara Singbartl

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 211 781 73

roku@schwartzpr.de

https://schwartzpr.de/

Bildquelle: Roku